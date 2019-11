El PP català es refà a rebuf de l’auge de Casado

A casa dels populars catalans la nit electoral va generar sentiments oposats. Per bé que la formació va duplicar els resultats respecte al 28d’abril, esgarrapant un segon escó, no deixen de ser els segons pitjors registres de la història del PP a Catalunya. Fa vuit mesos el sotrac de Pablo Casado a les urnes va repercutir en la formació liderada per Cayetana Álvarez de Toledo, i ahir Barcelona també va tornar a anar a rebuf de Madrid. L’auge del partit a escala estatal va donar ales al PP català per començar a refer-se de la patacada de l’abril, tot i que no va permetre a la cap de llista culminar amb la seva missió: repescar el votant extraviat a Cs i Vox.

La candidata no es va cansar de destacar-ho en campanya: la repetició dels comicis és “un regal de Sánchez”. Però l’oportunitat electoral tan sols va permetre als populars abraçar un lideratge compartit de la dreta constitucionalista a Catalunya. Si bé tant el PP com Ciutadans i Vox van sumar dos escons per Barcelona, els populars van ser els vencedors en percentatge de vot, tot i que per la mínima. En definitiva, una victòria simbòlica.

Tot i que les ampolles de cava van arribar, discretament, a la seu del partit, l’eufòria entre els dirigents va ser pràcticament imperceptible durant tota la nit. L’única excepció va ser l’abraçada entre les dues diputades populars, des d’ara, a la cambra baixa: Álvarez de Toledo i Llanos de Luna, número 2 per Barcelona i exdelegada del govern espanyol a Catalunya. La candidata popular, però, va ser invisible i va optar per analitzar els resultats amb amics en un restaurant veí. De fet, en el tancament d’aquesta edició, Álvarez de Toledo guardava silenci a l’espera de conèixer el contingut de les paraules de Casado. La cap de llista per Barcelona sap que no ha culminat l’encàrrec per al qual va escollir-la el president del partit.

Intent frustrat

Ni amb l’estratègia autocrítica que tants maldecaps ha generat en vuit dies entre les files populars ni tampoc congregant velles guàrdies del partit amb membres del nucli fundador de Cs, Álvarez de Toledo ha pogut fer que el replegament del vot constitucionalista en les sigles del PP es traduís en un increment més important d’escons. Tanmateix, amb Ciutadans noquejat, el resultat que les urnes del 10-N han atorgat a la formació obre una finestra d’oportunitat perquè els populars puguin assolir la fita que va motivar l’interès de la candidata a tornar al partit: recuperar el lideratge de la dreta.