El 155 queda en mans d’un pacte PSOE-PP

La clara majoria que el PSOE tenia al Senat, i que li donava la clau per poder aprovar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la va perdre clarament ahir. La cambra alta va quedar sense dominador evident, fet que iguala molt les forces dels dos principals partits de l’Estat. Els socialistes van obtenir 94 escons, 29 menys que a l’abril, mentre que el PP en va sumar 27 més, fins a assolir els 81 escons. Amb aquest resultats, cap dels dos principals partits espanyols suma una majoria.

No només cap dels dos partits sumava -amb les dades del tancament d’aquesta edició- la majoria al Senat, sinó que fins i tot sumant els senadors de designació autonòmica -els que no escullen els ciutadans sinó que nomenen els Parlaments autonòmics-, els diferents blocs no aconseguirien bastir una majoria suficient de 133 senadors per imposar-se en una votació. Vox es va quedar amb dos senadors, mentre que Unides Podem no va aconseguir representació i es queda amb els sis escons de designació autonòmica que ja tenien els de Pablo Iglesias.

Amb aquesta situació, l’aplicació del 155, que ha d’aprovar el Senat per força, només seria possible amb un gran pacte transversal dels dos principals partits, PSOE i PP. Però una majoria al Senat no és necessària només per aplicar el 155. Hi ha un aspecte substancial de la política econòmica de l’Estat que també requereix aprovació per part del Senat: la senda d’estabilitat. El Senat la pot vetar, com ja va passar l’any passat. La senda d’estabilitat és un pas previ a la confecció dels pressupostos generals. A finals del 2018, el PP, que encara tenia majoria absoluta al Senat -la va perdre a les eleccions del 28 d’abril- va vetar que aquest objectiu passes de l’1,3% del PIB a un 1,8%, tal com volia Pedro Sánchez, cosa que es va traduir en la pèrdua d’uns 6.000 milions d’euros en els pressupostos que volia aprovar el govern espanyol.

La forta pujada d’escons de Vox al Congrés no es va repetir al Senat, on el partit de Santiago Abascal només va aconseguir dos representants, després que decidís presentar tan sols un candidat per província pel fracàs de les negociacions per fer una coalició de dretes amb PP i Ciutadans.

ERC tercera força i JxCat puja

El partit d’Albert Rivera també va fracassar a la cambra alta, ja que no va aconseguir cap senador, quan el passat més d’abril en va treure quatre. Ara Ciutadans s’haurà de conformar amb els vuit escons que té al Senat per designació dels diferents Parlaments autonòmics. Però no aconsegueix superar ERC.

Esquerra va aconseguir mantenir-se com a tercera força al Senat, amb 10 escons, un menys que a l’abril. Un escó que va anar a parar a JxCat, que va passar de dos a tres senadors i iguala el PSC. El PNB va aconseguir nou escons; Navarra Suma, tres; Terol Existeix va assolir dos representats, i l’Agrupació Socialista de la Gomera un escó, igual que EH Bildu i Coalició per Melilla.