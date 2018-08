Entre la retòrica i la insurrecció

Quan un polític parla de “no acatar” una sentència sempre se li ha de preguntar què vol dir. No acatar pot significar moltes coses: o és retòrica, que sempre acaba amb la sentència complerta, o és desobediència, que gairebé sempre acaba amb la sentència complerta a la força. Hi ha excepcions, com l’Estatut: el no acatament de la sentència va ser col·lectiu i encara no n’han acabat les conseqüències. Torra haurà de mesurar molt bé el significat del seu no acatar. La declaració fallida del 27-O ja en té prou de retòrica grandiloqüent i jugades mestres. Unes eleccions anticipades per donar resposta als tribunals tornarien a limitar l’estratègia a un càlcul electoral. I si pel cap de Torra hi passa obrir les cel·les, ja se n’encarregaran els presos de treure-l’hi del cap.