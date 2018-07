Cunillera confia que el PDECat estigui a l'"altura" i mantingui la "responsabilitat" de la moció de censura

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, confia que els diputats del PDECat al Congrés mantindran la "responsabilitat" que van demostrar en votar a favor de la moció de censura per fer fora Mariano Rajoy i que, tot i els canvis a la direcció del partit d'aquest cap de setmana, prendran "decisions d'altura". Així ho ha afirmat després que la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, avisés que a partir d'ara Pedro Sánchez tindrà més difícil comptar amb el suport de la formació nacionalista.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que els vots del PDECat –i també d'ERC– "s'han de fer valdre" a Madrid, ara que arran de la moció de censura els grups independentistes tenen més influència al Congrés. "Han de ser coherents amb la situació que ens trobem en les relacions entre Catalunya i l'Estat. Des de la moció de censura el rol dels grups parlamentaris a Madrid pren molta importància", ha dit.

Cunillera ha fet aquestes declaracions al Palau de la Generalitat, després de reunir-se durant gairebé una hora i mitja amb el president de la Generalitat, Quim Torra. A la trobada, la delegada ha constatat el "desacord evident" entre la Generalitat i l'Estat: el dret a l'autodeterminació. No obstant això, ha transmès al cap del Govern la voluntat del govern de Pedro Sánchez de "col·laborar" i "arribar a pactes" per "solucionar els problemes dels ciutadans".

"El dret a l'autodeterminació no està recollit a cap Constitució democràtica. Quan vaig assumir el càrrec vaig prometre fidelitat a la llei", ha expressat Cunillera.

Elsa Artadi, per la seva banda, ha recordat a la delegada del govern espanyol que el dret a l'autodeterminació està reconegut als tractats internacionals que ha subscrit Espanya.

El Govern demana resposta als atacs feixistes

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha definit la reunió com a "cordial" i ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat la reunió de la Junta de Seguretat de manera urgent i la descentralització dels aeroports de Catalunya per guanyar "eficiència". Ha retret al govern espanyol que es produeixin les vagues d'aquest estiu i ha demanat celeritat per resoldre la situació. A part de l'alerta terrorista, Artadi ha considerat que una de les qüestions urgents de la Junta de Seguretat és el creixement dels atacs feixistes a Catalunya.

"Hi ha un creixement en els atacs feixistes a Catalunya i hem de veure com entre totes les forces de seguretat hi podem posar fi", ha considerat. En aquest sentit, Torra ha demanat prendre mesures per l'agressió contra el periodista Jordi Borràs, que va ser agredit per un agent de la Policia Nacional de la Brigada d'Informació. Així, el Govern ha reclamat que s'obri un expedient al policia i que s'investigui judicialment.

Cunillera reclama que la Generalitat sigui als òrgans multilaterals

Cunillera també ha demanat als consellers que participin en els òrgans multilaterals com el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). El conseller d'Economia, Pere Aragonès, va declinar participar en l'última trobada de l'òrgan, i va avisar que l'executiu centrarà la seva relació amb l'Estat a les comissions bilaterals, que s'han de reunir pròximament.

A l'inici de la reunió –que ha durat més d'una hora–, Cunillera ha fet a Torra dos regals: el llibre 'Sí, soy Guiomar', de Pilar Valderrama, i una safata de fruita dolça de Lleida, terra de la delegada, amb nespres, préssecs i préssecs plans. La històrica dirigent socialista ha triat aquest llibre després que Torra s'interessés per la font de la Moncloa on es veien Antonio Machado i Guiomar, la seva musa. Al llibre, del 1982, Valderrama confessa que ella era Guiomar i relata les trobades amb el poeta. Fonts pròximes a la delegada expliquen que ha volgut oferir una visió en clau feminista de la història, posant èmfasi en la versió de Guiomar.