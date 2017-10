El Parlament es dissol i s'activa la diputació permanent com a conseqüència de les eleccions de Rajoy

El Parlament s'ha dissolt i s'activa la diputació permanent com a conseqüència de les eleccions del 21 de desembre, convocades per Mariano Rajoy a través de l'article 155. La diputació permanent és l'òrgan que representa la continuïtat de la cambra en període de vacances i en cas de convocatòria electoral. Està format per 23 diputats que s'escullen a l'inici de la legislatura i continua estant presidit per la presidenta, Carme Forcadell.

El Parlament, doncs, acata 'de facto' la convocatòria electoral fruit de l'article 155. Segons fonts pròximes a la Forcadell, la presidenta "no posarà en risc els funcionaris i els treballadors" de la cambra. "Qualsevol mesura que dugui a terme complirà amb aquesta premissa", afegeixen les mateixes fonts. Tanmateix, Forcadell reitera el seu rebuig "frontal" a l'aplicació de l'article 155, que s'"atribueix de manera il·legítima una potestat a la qual no té dret". Les fonts insisteixen que s'estudiaran mesures "per fer-hi front".

Altres fonts parlamentàries també insisteixen: "La mesa ja no és mesa. Només està vigent la diputació permanent".

Com a conseqüència de la dissolució del Parlament, ha decaigut la reunió de la mesa de la cambra, ordinària, que la setmana passada Forcadell havia previst per demà. En tot cas, ara la presidenta del Parlament podria convocar la mesa de la diputació permanent, amb una altra composició que la que tenia fins ara.

I els diputats?

Segons el reglament de la cambra, en aquests moments només els diputats que formen part de la diputació permanent (23) mantenen la seva acta de parlamentaris. Tanmateix, està per veure si els diputats de Junts pel Sí i la CUP acataran aquesta qüestió. Els cupaires van assegurar ahir en una conferència a Sabadell que no acceptarien la "dissolució del Parlament".

De moment, tant la coalició independentista com els cupaires tenen previstes reunions de grup al llarg del matí. Junts pel Sí, a les 13 hores, després d'haver-se reunit les executives d'ERC i el PDECat.