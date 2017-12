La ‘revolta’ dels avis de Reus continua

Desobediència a la tercera edat. El grup Avis i Àvies per la Llibertat, que des del 7 de novembre es manifesta cada migdia a la plaça del Mercadal de Reus per demanar l’alliberament dels presos polítics, pensa continuar manifestant-se tot i la prohibició de la Junta Electoral que els van comunicar agents dels Mossos d’Esquadra. La Junta considera que el que demanen forma part de l’argumentari de diversos partits que concorren a les eleccions del 21-D.

Els avis, convertits en “amenaça democràtica” per aquesta decisió, estan convençuts que seran encara més gent “gràcies a la campanya de publicitat gratuïta” que consideren que els ha fet la Junta Electoral. Van començar sent una setantena, i el boca-orella va fer que s’estabilitzessin en un centenar. Ahir, l’endemà de la decisió de la Junta Electoral, ja eren 150. “Dilluns serem molts més, ja que molta gent ens ha trucat per sumar-s’hi”, diu Josep Lluís Maduell, un dels membres. Agustí Duesaigües apunta que “és una metàfora del que ha passat amb el creixement de l’independentisme: les mesures repressives fan que cada cop més gent es convenci que no val la pena continuar en aquest Estat”.

Valoren la decisió de la Junta Electoral com “una nova demostració que no hi ha separació de poders” i asseguren: “Seguirem sortint, hi posarem imaginació, potser no portarem pancartes, però sí bufandes grogues, caçadores, el que sigui”. El Josep Maria apunta que si alliberen el Govern, la de dilluns podria ser l’última concentració, però és partidari de continuar la mobilització “perquè de motius encara n’hi ha molts”. Admet que li agrada anar a les concentracions: “Ens hem tret 50 anys de sobre”.

“Tot això ja ho havíem viscut durant el franquisme, i ara és el mateix, amb la diferència que llavors sabíem que no hi havia cap llei perquè era un règim totalitari. Ara la llei teòricament ens empara, però la interpretació d’uns que s’omplen la boca de democràcia ens nega els nostres drets”, afegeix l’Agustí.

La idea inicial era que es reunissin una vegada a la setmana -“com les mares de la Plaza de Mayo”, apunta el Josep Maria-, però finalment es van engrescar i van decidir manifestar-se cada dia. Això sí, apunten una limitació a la seva capacitat de mobilització. “Som jubilats i tenim temps lliure, però hem de continuar anant a buscar els nets a l’escola, perquè si no sí que hi haurà una aturada de país”, diu l’Agustí somrient.

No només independentistes

Els representants del col·lectiu subratllen que no tots són independentistes. “Hi ha molta gent que són votants dels partits del no, però són demòcrates i per això venen, perquè tenen clar que la democràcia està per sobre de tot”, expliquen. Avis i Àvies per la Llibertat ha presentat un recurs a la decisió de la Junta Electoral gràcies a la col·laboració del col·lectiu Advocats pel Sí, però reconeixen que no són gaire optimistes. “No creiem que prosperi pel que hem vist fins ara, per això continuarem fent la nostra”, conclou el Josep Maria.