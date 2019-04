El 'rumbero' que mira de fer ballar Asens

José Luis Lozano ha sigut l'últim a incorporar-se la candidatura d'En Comú Podem. No forma part de la llista electoral ni de l'equip que acompanya els comuns en tots els actes. És un music de Santa Coloma de Gramenet que s'ha colat per sorpresa en la campanya. Va debutar divendres a la seva ciutat durant la presentació del nucli local i la seva rumba dedicada als comuns va tenir tant èxit que avui ha tornat a actuar al míting del barri del Carmel de Barcelona.

"Soc amic de tota la vida de la gent d'En Comú Podem de Santa Coloma i una tarda fa un parell de mesos em van recordar aquella cançó que va fer l'Iván Lagarto per a l'Ada Colau, el famós 'Run run', i em vaig animar i els vaig dir que amb una tarda jo els feia una cançó igual", explica rient a l'ARA. L'endemà els va enviar la cançó, que ha titulat 'En Comú Podem', i van decidir que la toqués en directe quan es presentés la candidatura local, que la farà servir de banda sonora de la campanya de les municipals.

El que no s'esperava és que li demanessin que la toqués fora de Santa Coloma. "En Jaume [Asens], per sorpresa meva, perquè no té gaire pinta de 'rumbero', em va dir al final de l'acte de divendres que li havia encantat la cançó i em va demanar que li enviés per posar-la en campanya", explica Lozano. El colomenc ha anat més enllà i ha adaptat la cançó traient les al·lusions a la seva ciutat, i avui l'ha pogut estrenar al final de l'acte.

Lozano ha fet pujar a l'escenari tots els dirigents dels comuns que avui han intervingut en el míting. La primera en pujar, però, ha sigut la periodista Cristina Fallaràs, que ha fet onejar una bandera republicana mentre es movia com si fos en una sala de ball. La segona ha sigut Colau, que també s'ha deixat anar i s'ha posat a ballar amb un avi que espontàniament s'ha sumat a la festa.

La candidata d’Unides Podem a les eleccions europees, María Eugenia Rodríguez Palop, també ha demostrat els seus dots de ballarina a l'escenari movent-se al ritme d'aquesta alegre i encomanadissa rumba. Pisarello tampoc ha de patir. Si no obtingués l'acta de diputat, Lozano li ha ofert cantar amb ell. "Tinc un nou corista que es diu Gerardito!", ha exclamat el cantant, abans que el primer tinent d'alcalde aixequés els braços per animar la gent a ballar. Més mesurat s'ha mostrat Asens, que s'ha limitat a aplaudir mentre es movia tímidament en un discret segon pla.

Lozano espera que aquest no sigui el últim acte que faci en campanya. "Seria fantàstic poder tocar en l'acte central o en qualsevol altre míting perquè tota la vida he votat IU, després ICV i ara els comuns, i si li canvien el nom també els votaré", revela amb un ampli somriure. També es postula per rellevar Lagarto de cara a les municipals. "Si Colau em demana tocar serà un plaer fer-ho perquè és tota una heroïna per a mi", assenyala el músic.