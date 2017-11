Podem avala la ruptura del pacte de Colau amb el PSC i qualifica la decisió de "valenta"

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha justificat aquest dimarts la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de trencar l'acord amb el PSC al consistori pel "malestar" que ha generat el suport dels socialistes catalans al 155 i el seu acostament al PP i Ciutadans. A més, ha enaltit la "valentia" de Colau, que va deixar en mans de les bases aquesta decisió.

Montero ha mostrat en roda de premsa el seu "respecte" per la decisió de les bases: "Quan un és demòcrata i li importa que siguin les seves bases les que prenguin les decisions, això cal portar-ho fins a les últimes conseqüències. És el que ha fet Barcelona en Comú", ha afirmat.

La portaveu de la formació lila ha destacat que han participat més inscrits en la votació que ha desembocat en la ruptura del pacte amb el PSC a l'Ajuntament que en la consulta que va convocar Colau per segellar l'acord fa un any.

Montero no creu, tampoc, que la ruptura del pacte dificulti la governabilitat de Barcelona, perquè, tanmateix, amb el pacte tampoc existia una majoria suficient entre Barcelona en Comú i el PSC per tirar endavant mesures sense cercar altres suports. "Qui vulgui dir que avui el Govern de Barcelona és més inestable que abans, simplement menteix. Potser perquè no li ha agradat que les bases decideixin", ha afirmat, en al·lusió al PSC i el PSOE, que han criticat els comuns i Colau per haver trencat el pacte.

"Malestar" a les bases del PSC pel 155

De fet, Montero també ha dit que a les bases del PSC hi ha "malestar" pel suport al 155. "Potser hi ha un malestar a Catalunya que també senten bona part de les bases del PSC perquè hi ha una crisi oberta que no se soluciona posant el senyor Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría de presidents de Catalunya, com ha decidit fer el PSC sense preguntar a les seves bases", ha assegurat.

En ser preguntada sobre com pot afectar Podem fora de Catalunya aquesta decisió a l'Ajuntament de Barcelona, Montero ha assegurat que "la democràcia i que les bases decideixin mai pot ser un problema" i per això ha restat importància a un possible efecte negatiu.

"Nosaltres defensem el mateix a Catalunya i a la resta d'Espanya", ha assegurat. "El que plantegem és una feina intensa de diàleg amb les nostres bases que ens permeti situar la idea de connectar Espanya, davant d'aquests dos blocs que trenquen Espanya i els seus llaços", ha assenyalat.

Així, ha defensat que "molta gent està orgullosa" de veure que hi ha una formació "que parla de fraternitat, de democràcia i de connectar Espanya", mentre uns declaren la independència il·legítima i uns altres posen de president de Catalunya Rajoy".

En aquesta línia ha criticat una vegada més el PSOE per haver-se situat en aquest segon bloc al costat del PP i de Ciutadans, i que "prediqui" sobre el canvi però mai "compleixi". "Quan en lloc de predicar es tracta d'actuar, els seus socis preferents són el PP i Cs, que és amb qui ha acordat les principals mesures en els últims mesos", ha assegurat.

"Tant de bo pugui tornar a haver-hi un canvi d'actitud i que puguem tornar a veure mesures amb el PSOE. Tant de bo puguem veure un PSOE que compleixi i s'arremangui per tirar endavant iniciatives que millorin la vida de la gent", ha manifestat, quan li han preguntat sobre la inactivitat de la taula de coordinació que Podem i PSOE van crear a l'estiu, i de la qual no ha sortit ni una sola mesura en aquests mesos.

Així mateix, ha reafirmat la decisió de la seva formació de no participar a la comissió creada al Congrés a proposta del PSOE per revisar el model territorial, en entendre que no es donen les condicions necessàries per al diàleg.

"Serà un monòleg. Parlaran entre elles les forces que ja tenen clar que la solució passava per posar Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría de presidents de Catalunya. Seguim suspenent la nostra participació sempre que tant els del bloc de la declaració d'independència il·legítima com els del bloc autoritari segueixin fent amb les seves polítiques impossible el diàleg", ha explicat.