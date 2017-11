Les bases de Barcelona en Comú decideixen trencar el pacte amb el PSC

Les bases de Barcelona en Comú han decidit trencar el pacte de la formació amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, per l'actitud dels socialistes davant l'aplicació de l'article 155. Segons ha pogut saber l'ARA, més de la meitat dels inscrits, que han exercit el seu vot des de dimarts i per via electrònica, han optat per la ruptura amb els socialistes.

Tant el PDECat com ERC havien demanat en les últimes setmanes a Barcelona en Comú que es posicionés trencant el pacte amb el PSC, mentre que els socialistes li van demanar que refermés el seu compromís de continuar governant conjuntament. Ahir al matí, durant l'assemblea de Catalunya en Comú a Sant Adrià de Besòs, Ada Colau ja va donar pistes sobre aquests resultats quan va carregar durament contra el PSC. "No me'n sé avenir, del que veiem aquests dies", va dir Colau sobre el suport del partit a l'aplicació de l'article 155: "No vull pensar què dirien Pasqual Maragall i tots els antics socialistes del que passa avui a Catalunya". "És impensable que avui els socialistes es facin fotos amb el racista d'Albiol", va retreure als socialistes: "Miquel Iceta, on vas?". Els resultats de la votació se sabran aquest diumenge a la una del migdia.