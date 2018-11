Sánchez prorrogarà els comptes si no té suports al desembre

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha deixat clar que prorrogarà els actuals Pressupostos Generals de l’Estat si no aconsegueix els suports parlamentaris d’aquí al desembre. En una compareixença a Antigua (Guatemala) després de la Cimera Iberoamericana, Sánchez ha afirmat que el seu executiu no “marejarà als espanyols” amb els comptes i que, en cas de no poder aprovar els pressupostos, impulsaria mesures com l’increment de les pensions i la pujada del Salari Mínim Interprofessional, recollides a l’esborrany dels comptes, a través de Reial Decrets que posteriorment hauria de ratificar el Congrés. “És evident que no podrem fer tot el que volíem”, ha destacat sense prioritzar més mesures.

“Tenim clar quin és el full de ruta: si no s’aproven ho farem a través de decrets llei”, i ha afegit que si després les mesures són rebutjades a la Cambra Baixa els ciutadans ja jutjarien als partits “quan arribin les eleccions”. Sánchez ha volgut espolsar-se la responsabilitat pel fracàs de la presentació dels comptes i ha carregat contra els partits que necessita per tirar-los endavant.

El mandatari espanyol ha assenyalat no s’esperarà al mes d’abril per aprovar uns nous pressupostos “com l’anterior govern” i s’ha mostrat optimista de cara a unes noves eleccions. Malgrat tot, Sánchez ha ignorat les declaracions del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en que considerava que s’hauria d’avançar els comicis si l’executiu no pot tirar endavant els comptes. “El Govern decideix per si mateix”, ha afirmat referint-se al líder morat. “Quan arribin les eleccions, els ciutadans ja jutjaran”

La justificació per no avançar les eleccions és l’existència “d’úrgències” a la societat espanyol com els increments de pensions i salaris i d’altres mesures socials que no poden esperar. Considera que durant la moció de censura que el va portar al poder es va comprometre amb la “reconstrucció de l’Estat de benestar” i la “regeneració de la vida pública” que, segons ell, no pot frenar-se. Preguntat sobre si està disposat a presentar una qüestió de confiança si finalment prorroga els comptes, Sánchez ho ha descartat i ha assegurat que la qüestió de confiança seran les eleccions.

Sense negociació amb els partits sobiranistes

Sobre l’estat de la negociació dels comptes, el president espanyol ha constat el bloqueig de les últimes setmanes, afirmant que “no s’ha obert la negociació” amb els partits sobiranistes catalans. Sánchez considera inacceptable vincular l’aprovació dels comptes als processos judicials dels presos polítics catalans. Assegura que la negociació tindria lloc si es parlés de temes que tinguessin a veure sobre les “condicions de vida” dels ciutadans i que no hi ha espai per a d’altres coses.

Viatge al Marroc amb Marlaska

El president socialista també ha anunciat que el proper dilluns viatjarà a Marroc amb el ministre d’Interior, Fernando-Grande Marlaska, on es reunirà amb el primer ministre per a tractar temes relacionats amb la migració i l’arribada de migrants a l’Estat espanyol. Sánchez ha explicat que ha sol·licitat una audiència per a reunir-se amb el Rei del Marroc, Mohammed VI, però que aquest encara no ha confirmat si el rebrà, en la que serà la primera visita del socialista al país africà com a president del govern espanyol.