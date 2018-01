Nou anys de presó per a Fèlix Millet i set per a Jordi Montull per l'espoli del Palau

Fèlix Millet i Jordi Montull no només van espoliar el Palau de la Música sinó que, a més, van fer servir la institució cultural per fer arribar comissions il·legals a Convergència a canvi d'adjudicacions d'obra pública a l'empresa Ferrovial. Més de 8 anys després que esclatés el cas Palau, l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'expresident de la institució a 9 anys i 8 mesos de presó i la seva mà dreta, Jordi Montull, a 7 anys i mig, per malversació, apropiació indeguda, falsedat documental, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i un delicte contra la hisenda pPública. Tots els acusats han conegut el pronunciament aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, on han hagut de comparèixer.

Tots dos exresponsables van admetre a l'inici del judici que part dels diners saquejats al Palau havien anat a parar a les arques de CDC. En el cas de Montull, la confessió es va pactar amb la fiscalia i havia de servir perquè la seva filla Gemma, exdirectora financera del Palau, evités entrar a la presó, però l'Audiència finalment li ha imposat una condemna de 4 anys i mig, que en principi hauria de complir entre reixes: "Estem bastant tristos perquè no ha sortit la sentència que esperàvem", ha assegurat Gemma Montull després de conèixer el pronunciament del tribunal, que ha qualificat d'"injust".

L'exdirectora financera del Palau assegura que recorreran la sentència, que atribueix a tots tres exresponsables de la institució un paper clau en l'espoli i els desviaments a CDC. En canvi, el tribunal absol de tots els delictes que se li imputaven l'exdirectora general del Palau de la Música, Rosa Garicano, per a qui la fiscalia havia demanat finalment 3 anys i mig de presó.

Pel que fa a la responsabilitat econòmica, l'Audiència condemna Millet a una multa de 4,1 milions d'euros i l'obliga a retornar al Consorci del Palau, l'Associació Orfeó Català i la Fundació Privada Orfeó Català un total de 23,6 milions d'euros, bona part dels quals haurà d'abonar de manera solidària amb Jordi Montull. També ordena el comís de 2,8 milions d'euros a Millet i 701.179 euros a Montull, que correspondrien a les comissions que, segons la sentència, els va pagar Ferrovial per fer d'intermediaris en el traspàs del diners de la constructora a Convergència a canvi d'obra pública.

540x306 Fèlix Millet sortint del Palau de la Música amb cadira de rodes després de recollir la sentència del cas Palau, envoltat de càmeres / FRANCESC MELCION Fèlix Millet sortint del Palau de la Música amb cadira de rodes després de recollir la sentència del cas Palau, envoltat de càmeres / FRANCESC MELCION

La sentència també considera que les dones de Millet i Montull i una de les filles de l'expresident del Palau es van acabar beneficiant dels diners espoliats pels dos exdirigents de la institució. En concret obliga la dona de Millet a retornar 1,2 milions d'euros, la seva filla Laila 112.782 i l'esposa de Montull 137.930.