El sobiranisme es concentra davant del TSJC per reclamar al TC que alliberi ja els presos

El sobiranisme ha tornat al carrer per exigir la llibertat dels presos polítics amb una petita concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que només ha comptat amb representants de partits i entitats, tots ells amb mascareta. "Malgrat el confinament, la repressió continua", ha dit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Aquest acte de petit format ha servit com a eina de pressió al Tribunal Constitucional (TC), que a partir de demà es reuneix per decidir si els presos polítics surten en llibertat mentre estudien la sentència del Tribunal Suprem. Els manifestants, en atenció als mitjans, han reclamat a l'alt tribunal espanyol que escolti els organismes internacionals (com Amnistia Internacional, el Consell d'Europa i el grup de treball de les Nacions Unides) i alliberi els presos mentre resol els recursos d'empara contra la sentència de l'1-O.

"Pot alinear-se amb Amnistia Internacional o seguir-ho fent amb Vox", ha apuntat Mauri després de l'acte, que ha consistit en una fotografia amb una trentena d'organitzacions polítiques i socials. Entre altres, hi han estat presents representants d'entitats com Òmnium i l'ANC, així com de l'AMI i l'ACM, i dels sindicats CCOO, UGT, Intersindical-CSC, Unió de Pagesos i USTEC. També d'ERC, JxCat, la CUP i els comuns. En atenció als mitjans de comunicació, la majoria de representants han insistit al TC perquè s'ajusti al posicionament dels organismes internacionals.

Tant el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera com el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, s'han mostrat escèptics amb la possibilitat que el TC atengui aquests arguments. "La llibertat dels presos i la democràcia de Catalunya no passa per les institucions de l'Estat ni pels seus tribunals, sinó per exercir l'autodeterminació", ha dit Riera, mentre que Cruanyes ha advertit que tard o d'hora "els responsables del TC i del TS hauran de respondre d'aquestes violacions dels drets humans".

Asens creu que la llibertat dels presos "facilitaria" la taula de diàleg

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, també ha participat en l'acte i ha dit que l'alliberament dels presos "facilitaria" les trobades a la taula de diàleg que "aviat es reprendrà". I ha defensat que "hi ha raons jurídiques, de defensa dels drets humans, de justícia i polítiques" per deixar-los sortir. Precisament aquest dilluns el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reclamat a Sánchez que la taula de diàleg se celebri abans del 15 de juliol.

"Dolors Bassa i Raül Romeva han estat 80 dies empresonats amb un govern del PP, 600 amb un del PSOE i uns 200 amb un del PSOE i Unides Podem", ha exposat al seu torn l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, que ha lamentat que "és igual qui governi": "El problema són les estructures de l'Estat". Així, ha exigit a l'executiu de Pedro Sánchez una "solució política al conflicte" que passi "per una amnistia".

"Pedro Sánchez i Pablo Iglesias podrien estar prenent decisions", ha etzibat al seu torn la líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, que considera que l'executiu socialista hauria de demanar a la Fiscalia o a l'Advocacia de l'Estat que alliberi els presos o bé plantejar una amnistia. Artadi ha denunciat que el govern espanyol s'autoanomeni "el més progressista de la història" mentre té presos polítics i exiliats. Pel que fa a la convocatòria electoral a Catalunya, Artadi ha considerat que "el Govern està gestionant la crisi sanitària, econòmica i política" i que "ningú entendria" que ara es comencessin a "fer mítings".