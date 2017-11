La soledat de Santi Vila

Santi Vila va ser l’últim a arribar a l’Audiència Nacional i serà el primer a sortir de la presó, aquest matí a primera hora. Ho farà sol, tal com va arribar a declarar amb la jutge, cosa que evidencia la seva distància amb el Govern. No fa ni una setmana que l’exconseller d’Empresa va dimitir de l’executiu, just abans de la declaració d’independència, però la separació respecte dels seus excompanys és evident. La jutge ho va assenyalar i va ser l’únic a qui li va imposar fiança -50.000 euros-, però les proves van ser una constant durant tot el dia d’ahir.

Tots els membres del Govern que van acudir ahir a declarar van ser rebuts entre una barreja de crits de rebuig, aplaudiments d’escalf i consignes de “llibertat, llibertat”. Però Santi Vila també va ser l’excepció: va arribar-hi en absolut silenci. Les desenes d’alts càrrecs concentrats -els equips dels consellers i els dirigents dels partits- van mirar com entrava a l’Audiència sense immutar-se. Fins i tot els nombrosos representants del PDECat van mantenir-se en un silenci incòmode.

Les diferències no només van ser palpables a l’exterior de l’Audiència. També a l’interior. Contràriament al que van decidir la resta dels consellers -els del PDECat comparteixen un advocat i els d’ERC, un altre-, l’exconseller d’Empresa va portar-ne un de propi, Pau Molins. La seva estratègia també va divergir de la dels seus excompanys: ell va declarar durant 45 minuts i va respondre a les preguntes del fiscal i la jutge, mentre que els consellers empresonats només van atendre els breus requeriments del seu advocat en declaracions que van durar menys de cinc minuts.

La jutge va imposar fiança a Vila, però en la interlocutòria -una de particular per a l’exconseller d’Empresa- li atribueix pràcticament les mateixes accions que a la resta. De fet, les dues resolucions són pràcticament calcades, amb l’excepció dels últims paràgrafs i la conclusió. Lamela també creu que Vila “va jugar un paper actiu impulsant el procés sobiranista minuciosament dissenyat, franquejant qualsevol barrera que pogués desviar-lo de la seva última finalitat”.

La diferència, però, està justament en el moment de la seva dimissió. Lamela apunta que Vila té les mateixes possibilitats de fuga que la resta de consellers, però no creu que pugui reincidir, perquè va desisitir “voluntàriament” de continuar amb el “procés sobiranista”. La jutge de l’Audiència Nacional detalla com l’exconseller -que ja s’ha postulat públicament com a possible candidat del PDECat a les eleccions convocades per l’aplicació del 155- va dimitir “un dia abans que la DUI fos votada al Parlament”. Lamela defensa que aquest fet demostra la voluntat contrària de Vila a “consumar l’intent secessionista”.

Una nit a la presó “per solidaritat”

Segons l’advocat de Santi Vila, Pau Molins, com que dimecres va ser festiu el seu client no havia tingut temps d’aconseguir els diners per pagar la fiança, però va assegurar que aquest matí la faria efectiva. L’exalcalde de Figueres ha passat la nit a la presó “per solidaritat” amb la resta, va dir ahir Molins.

Un cop hagi pagat la fiança, Vila quedarà sotmès a mesures de control com la prohibició de sortir del territori espanyol, l’obligació d’entregar el passaport i de presentar-se cada 15 dies davant del jutjat d’instrucció que li correspongui, a més de fixar un telèfon en què se’l pugui localitzar i assignar una persona de referència a qui fer notificacions.

L’exconseller va començar la setmana fent campanya per ser candidat. Però ja en la seva posada en escena, quan va criticar la “ingenuïtat” d’alguns excompanys del Govern i va afirmar que no havia preparat la independència perquè no hi creia, va generar malestar intern al PDECat. La imatge d’ahir, i el distanciament amb el Govern i el partit, allunya encara més Vila de l’anhel de ser el candidat triat per les bases del Partit Demòcrata.