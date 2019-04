La sol·licitud de vot per correu es duplica a les presons espanyoles

4.880 presos espanyols han demanat votar per correu a les eleccions del 28-A, més del doble que el 2011, quan ho van fer 2.225 –l'única dada que ha donat mai abans Institucions Penitenciàries–. La xifra suposa un 12,76% de la població penitenciària amb dret a vot que depèn del ministeri de l'Interior i, per tant, exclou les presons catalanes, que són competència de la Generalitat.

Per centres penitenciaris, Picassent (València) –per on han passat polítics valencians en presó preventiva per la trama Gürtel com ara Eduardo Zaplana i on encara hi ha l’excap de gabinet de l’exconsellera de Turisme amb Camps, Rafael Bretoret– se situa al capdavant en nombre de sol·licituds, amb 255. El segueixen Astúries i Granada, mentre que els de Melilla, Pamplona i Ceuta són els primers per la cua. Andalusia encapçala la llista per comunitats, seguida de Madrid i el País Valencià.

A les presons on hi ha els presos i les preses independentistes també s'ha notat l'augment de peticions. 108 presos han demanat votar per correu a Soto del Real i 53 ho han fet a Alcalá-Meco, segons fonts consultades per l'ARA.

Un 10% dels presos demanen el vot per correu a les presons catalanes

A Catalunya, la participació és lleugerament inferior, del 10%. Segons dades facilitades per la conselleria de Justícia a l’ARA, la presó de Lledoners –on els presos polítics van estar durant set mesos– ha registrat un 17% de peticions de vot per correu. També hi ha un alt interès a les presons on van estar Carme Forcadell i Dolors Bassa. A Mas d’Enric han sol·licitat el vot per correu un 13% dels presos i a Puig de les Basses, un 9,6%.

L’augment de polítics als centres penitenciaris podria explicar l'augment de la implicació de la població penitenciària. Els presos polítics ja han tramitat el seu vot per correu. També ho han fet Iñaki Urdangarin, Luis Bárcenas i Rodrigo Rato.

Institucions Penitenciàries adverteix que les dades del vot per correu a les presons espanyoles no són exactes. S'han de comptabilitzar només els presos de nacionalitat espanyola i els que estan en un règim que no restringeix el dret a sufragi, que són els que poden votar. A més, això no està relacionat directament amb la participació, ja que els interns que han obtingut el tercer grau o que estan en règim de semillibertat podran votar presencialment.