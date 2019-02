El text masclista que va escriure Casado quan tenia 19 anys

L'any 2000 Pablo Casado va escriure un article a la revista 'El Búho' –del col·legi on estudiava–, en què intentava explicar com eren i com es definien a si mateixos els alumnes del Colegio Mayor Elías Ahúja i la relació amb la resta d'estudiants d'altres centres, les dones i els alumnes d'altres ètnies. El digital ' La Marea' ha publicat aquest dijous el text, en què Casado feia servir expressions de caràcter masclista i parlava, per exemple, de caçar "llobes" i "zorras".

L'actual líder del PP va publicar aquest text quan tenia 19 anys i hi explicava la seva visió del món a través d'un animal anomenat "lupus ahujus" i que feia referència als alumnes del centre on estudiava. En l'article, Casado intentava explicar com eren i com es definien a si mateixos els estudiants. Així, per definir-los utilitzava les següents paraules: "Es tracta d'una espècie bastant evolucionada, amb una massa cranioencefàlica molt superior a la d'altres manades confrontades... És característic en ell, per una banda, el seu anormal desenvolupament hepàtic, que constitueix una peculiar immunitat en la ingestió de substàncies alcohòliques, i, per altra banda, la patent superioritat pèlvica i genital respecte a altres espècies rivals".

Les referències masclistes són presents en bona part de l'article. Així, Casado parla dels homes com a "ferotges i infatigables caçadors de carn fresca" i descriu les dones com "les seves preses més cobejades [...], les llobes". "Tot i que hi ha mancança [de llobes], recorre de bon grat a altres espècies animals com porques, 'zorras', gallines o qualsevol espècie d'au que li pongui ous". El líder popular també explica la manera d'emparellar-se relacionada amb la classe social: "El 'lupus ahujus' és també una bona parella que sap cortejar i mantenir el seu consort durant llargs períodes d'idil·li. Sap elegir [...] manades de la seva mateixa espècie".