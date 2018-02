La mesa ajorna la tramitació del canvi legal per investir Puigdemont a l'espera d'un informe dels lletrats

La tramitació de la reforma de la llei de la presidència per a la investidura de Carles Puigdemont ha sigut la protagonista de la reunió de la mesa del Parlament d'aquest dimarts. El president del Parlament, Roger Torrent, d'acord amb la majoria de la mesa ha decidit demanar un informe als serveis jurídics de la cambra davant dels dubtes sobre si aquesta iniciativa legislativa contravé les mesures cautelars del Tribunal Constitucional contra la investidura de Puigdemont. Així doncs, segons informen fonts parlamentàries, la mesa ha decidit ajornar la decisió de tramitar la iniciativa de JxCat a l'espera de l'informe dels lletrats.

La reforma que impulsa la llista de Puigdemont incorpora un canvi a la llei perquè es pugui investir el president de la Generalitat a distància. Tot i que des de JxCat consideren que és viable fer aquest canvi i que serviria per elegir legalment Puigdemont, des d'ERC no veuen amb bons ulls la modificació. Tanmateix, fonts parlamentàries asseguen que la decisió d'aquest dimarts s'ha fet de forma pactada entre les dues formacions. L'alt tribunal va advertir personalment els membres de la mesa que evitessin la investidura a distància de Puigdemont i va subordinar la seva elecció com a president al fet que estigui present a l'hemicicle i tingui permís del jutge del Tribunal Suprem.

Ara els lletrats estudiaran si fer aquest canvi legal col·lideix amb la resolució del Constitucional. Llavors, la mesa tindrà a les seves mans tirar endavant o no la iniciativa legislativa.

La pugna entre JxCat i ERC

La reforma de la llei de la presidència és motiu de controvèrsia des de fa setmanes entre JxCat i ERC. La llista del president -davant la manca d'un acord amb els republicans- va decidir registrar en solitari el canvi legal el 9 de febrer. Tot i això, en la reunió de la mesa de la setmana passada no es va tramitar la iniciativa legislativa al·legant defectes de forma, un argument que des de la llista del president consideren una excusa per no tramitar la reforma. Sobre la taula de la mesa, aquest dimarts, hi havia la mateixa proposta.

El debat de fons és que els republicans no volen exposar els membres de la mesa a més querelles de la fiscalia per investir Puigdemont, perquè consideren que no serà una investidura "efectiva". Per la seva banda, JxCat acusa els republicans d'obstaculitzar qualsevol mesura per facilitar l'elecció de l'actual president de la Generalitat, exiliat a Brussel·les.