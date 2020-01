"No es trencarà Espanya ni la Constitució. Es trencarà el bloqueig", el discurs de Pedro Sánchez en 10 frases

Pedro Sánchez s'ha garantit els suports per ser reelegit com a president del govern espanyol dimarts que ve en segona volta, però aquest dissabte s'ha iniciat el debat d'investidura amb el seu discurs, que resumim en deu frases:

1. "No es trencarà Espanya ni la Constitució. Es trencarà el bloqueig".

2. "El PSOE és, com diuen les seves sigles i acredita la seva història, un partit espanyol, format per compatriotes. S'equivoquen els que, des de la bancada de la dreta, posen en entredit el compromís de l'esquerra amb Espanya".

3. "No comparteixo els temors de la dreta (que el pacte amb Unides Podem, ERC i Bildu trenqui Espanya), però si són sentits i no fingits no arribo a entendre que no moguin ni un dit per evitar que succeeixi".

4. "La solució (al conflicte català) no vindrà de la imposició d'un sentiment sobre un altre. Necessitem recomençar. Reprendre el diàleg polític en el moment en què els camins es van separar. Reprendre el diàleg en el punt en què els greuges es van acumular. Recuperar el camí de la política deixant enrere la judicialització del conflicte".

5. "No tenim enemics personals en aquesta cambra. Ni un. I ens esforçarem per dialogar amb tots i cadascun de vostès. Evitarem l’insult i l’exabrupte. La paraula és el mes poderós instrument de persuasió. Els nostres enemics només són la injustícia, l'odi i el fanatisme. I l’únic sentit d'un cordó sanitari serà evitar l’accés dels extremismes a posicions de poder des de les que puguin danyar la convivència".

6. "Avui votarem quelcom inèdit: la primera proposta de govern de coalició de la nostra historia recent. I que no només inclou el programa del PSOE i d'Unides Podem, sinó demandes d’altres forces polítiques i de la societat".

7. "Els diners nos sempre estan millor en la butxaca de qui té una gran fortuna, sinó sovint en les escoles, hospitals, biblioteques, pensions, carreteres, comissaries i jutjats que garanteixen els drets i les llibertats".

8. "La contaminació i el canvi climàtic no fan distinció entre esquerres i dretes, ni tampoc entre els que creuen o no creuen en els seus efectes".

9. "Declararem el 31 d’octubre com el dia de record per a totes les víctimes del franquisme, el 8 de maig com el dia del reconeixement de les víctimes de l’exili, impulsarem les exhumacions de les víctimes que continuen en fosses comunes, retirarem la simbologia franquista dels llocs públics i anul·larem les condecoracions derivades d’accions repressives exercides durant la dictadura”.

10."La lluita contra la violència de gènere és una veritable emergència social. Les dades segueixen sent esgarrifoses: portem ja més de 50 dones assassinades en el que va d'any i les xifres de condemnats per delictes sexuals porten augmentant un 10% cada any des del 1998. Per lluitar contra això, hem de començar amb el preliminar: regulant en el Codi Penal que en el consentiment sexual només sí és sí".