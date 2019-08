Investidura a l'Estat: trenta dies per tancar un acord gairebé impossible

El primer que va fer Unides Podem dilluns, després de l’aturada estiuenca, va ser posar sobre la taula una nova proposta adreçada al PSOE per a un govern de coalició. El líder del partit, Pablo Iglesias, confessava sense cap pudor que a primera hora del matí havia enviat el document per WhatsApp al president en funcions de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez. Per WhatsApp. Ni s’havien reunit formalment ni Iglesias s’havia molestat a lliurar en persona el document o a trucar a Sánchez per explicar-li en què consistia.

Tampoc s’han vist els equips negociadors. El mateix PDF va arribar a totes les redaccions de diaris, ràdios, digitals, televisions i agències. El PSOE en va tenir prou amb unes hores per analitzar una proposta de més de 100 pàgines i rebutjar-la. Ho va fer públicament, amb un comunicat enviat, de nou, a tots els mitjans de comunicació, abans fins i tot de traslladar-lo a Unides Podem.

Es compleix un mes de la investidura fallida i la situació està completament encallada. No només no hi cap avenç: no hi ha ni negociació. Cap contacte formal. “No hi ha hagut cap reunió” en les últimes setmanes, asseguren fonts d’Unides Podem. Els missatges entre les dues formacions arriben només a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, símptoma inequívoc que demostra que no hi ha converses a porta tancada i que la relació entre les dues formacions s’ha tensat perillosament. I s’acosta a un precipici per al qual queden exactament trenta dies.

Ara mateix s’albira un nou fracàs de Sánchez en la investidura i unes eleccions al novembre. La cita electoral pot suposar una oportunitat per a la dreta d’aconseguir sumar per desallotjar el PSOE de la Moncloa. “Pablo Casado està picant de mans perquè hi hagi eleccions”, assegura el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví. “Estem jugant amb foc”, adverteix el diputat.

Repetició electoral

El president espanyol en funcions només té fins al 23 de setembre per aconseguir els suports a la investidura. Si en aquella data no ha arribat a un acord amb Unides Podem ni convenç altres partits perquè s’abstinguin, es dissoldran les Corts i es convocaran eleccions. Tot i la urgència, el líder socialista no sembla tenir pressa. La Moncloa va assegurar ahir que la setmana que ve el president en funcions reprendrà la ronda de contactes amb la societat civil per debatre el programa de govern, però encara no es reunirà ni amb Unides Podem ni amb les formacions independentistes.

Sánchez ha decidit pressionar el partit lila ajornant almenys fins al 2 de setembre les negociacions. Si Podem demanava dijous no negociar a l’últim moment i a contrarellotge, el PSOE responia que s’ho prendria amb calma. A partir del 2 de setembre només quedaran tres setmanes per tancar un acord que sembla gairebé impossible.

La posició socialista és clara: la porta a una coalició amb Podem està completament tancada i la seva intenció és aconseguir el vot favorable del partit lila pactant només el programa de govern per als pròxims quatre anys. “És un dilema fals afirmar que o hi ha govern de coalició o hi ha eleccions. Hi ha altres fórmules”, insistia ahir la ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá.

El no del PSOE a un govern de coalició que, en canvi, sí que havia acceptat al juliol exaspera la formació lila. “Per què la proposta tenia data de caducitat?”, es pregunten els seus dirigents. No hi ha cap resposta convincent dels socialistes més enllà de l’argument de la falta de confiança que hi ha amb Unides Podem.

Els de Pablo Iglesias tampoc mostren cap símptoma de voler cedir. Es repeteix el guió del juliol. Ahir Podem assegurava que només acceptarà un govern de coalició i que si el PSOE no hi accedeix l’única alternativa serien eleccions al novembre. En una circular enviada a les seves bases, Pablo Iglesias prometia que la formació no acceptarà el xantatge del PSOE. Mentrestant, el PP es prepara per a la repetició d’eleccions intentant convèncer Ciutadans i Vox per anar junts sota la marca Espanya Suma.

Espai estable de diàleg

Si fins ara Pedro Sánchez ha evitat reunir-se amb ERC i JxCat, a principis de setembre té previst citar-los. El diputat de JxCat Jordi Sànchez va assegurar ahir que plantejarà l’abstenció a la investidura de Sánchez si el govern espanyol ofereix “un espai estable de diàleg bilateral”. Es tracta de “tornar a l’esperit del 20 de desembre del 2018 a Pedralbes; ni més ni menys”. Això si la investidura arriba abans que la sentència del Procés. Una resolució que impliqui una condemna dinamitaria qualsevol opció d’una abstenció dels partits independentistes.