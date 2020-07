En llibertat provisional els primers jutjats per aldarulls després de les protestes per la sentència del Procés

Portaven més de vuit mesos entre reixes i aquesta setmana s'han enfrontat al primer judici pels aldarulls després de les protestes per la sentència del Procés. L'Audiència de Girona encara ha d'emetre sentència sobre el cas però aquest dijous ha decidit deixar en llibertat els dos joves acusats de tirar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra la nit del 17 d'octubre passat.

Els magistrats han tingut en compte la petició de l'advocat dels joves, Benet Salellas, que insistia que els processats han estat sempre a disposició de la justícia, que no hi ha risc de fuga i que un cop jutjats encara tenia menys sentit deixar-los preventivament a la presó.

La Secció 4a de l'Audiència de Girona posa en llibertat l'Ibrahim i en Charaf ( @ICheraf ) detinguts durant les protestes de l'octubre passat. És presagi d'una bona sentència i esperem que auguri de futures resolucions judicials més respectuoses amb els nostres drets. pic.twitter.com/RBAJNFqHRc — salellas advocats (@salellasadv) July 2, 2020

Ara l'Audiència haurà d'emetre sentència sobre el cas. Els dos nois s'enfronten a una petició de condemna d'entre tres anys i mig –la pena que demana la Generalitat– i nou anys de presó, que és la pena que vol que se'ls imposi la Fiscalia. Per contra, Salellas en demana l'absolució. Mentre espera la sentència, l'advocat ha assegurat per Twitter que la decisió del tribunal "és un presagi d'una bona sentència" i esperen "que auguri de futures resolucions judicials més respectuoses" amb els seus drets.

Els nois van negar durant el judici la seva participació en els aldarulls. Tot i que els atestats policials els assenyalaven com els autors de la pedrada que va ferir dos mossos, aquests agents van admetre durant el judici que no havien vist qui havia llençat la pedra, i de la resta de policies que van declarar només un va assegurar que va identificar els nois per la seva cara i la roba que portaven.