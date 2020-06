Buch nega davant la jutge que fitxés un mosso com a assessor perquè fes d'escorta de Puigdemont

“He contestat a tot i estic molt tranquil”, repetia el conseller d’Interior, Miquel Buch, a la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de declarar durant més de tres hores acusat d'un delicte de prevaricació i malversació de fons públics arran de l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont. La Fiscalia es va querellar contra Buch perquè sospitava que un agent dels Mossos d'Esquadra que figurava com a assessor del departament d'Interior –i, per tant, pagat amb diners públics–, actuava realment com a escorta de Carles Puigdemont. Segons fonts judicials consultades per l’ARA, el conseller ha justificat el fitxatge assegurant que el van contractar com a assessor. Ha negat que contractés el mosso (que estava de baixa en aquell moment) per protegir Puigdemont i ha dit que no sabia què feia en el seu temps lliure.

Davant la jutge Mercedes Armas –la mateixa que va dictar la interlocutòria clau sobre com havia d'actuar la policia l'1-O–, Buch ha intentat contradir la versió de la Fiscalia. Segons les fonts consultades, el conseller d'Interior ha desvinculat el fitxatge del sergent de la protecció de l'expresident a l'exili explicant que el va contractar com a assessor perquè quan va arribar a la conselleria necessitava algú que conegués bé el cos i que el pogués assessorar en conceptes tècnics de manera fàcil i ràpida, perquè era un àmbit que ell desconeixia.

D'aquesta manera el conseller ha justificat també que els informes entregats pel sergent fossin de poques pàgines. La Fiscalia considera que es tracta de documents creats en poc temps per mirar de justificar la feina com a assessor del departament per part del mosso, quan en realitat la seva funció era fer d'escorta de Puigdemont a Bèlgica. Segons les fonts consultades, Buch ha negat que tingués coneixement del fet que el sergent es desplacés a Bèlgica i ha assegurat que en moltes ocasions ho hauria fet en el seu temps lliure.