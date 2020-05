L'Audiència ordena l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar abans del 25 de juny pel cas Palau

Onze anys després que els Mossos d'Esquadra escorcollessin per primera vegada el Palau de la Música, els seus exmàxims responsables, Fèlix Millet i Jordi Montull, tornaran a ingressar a presó per complir la condemna imposada per l'Audiència de Barcelona i que la setmana passada va ratificar el Tribunal Suprem. La pandèmia del coronavirus però fa que el marge imposat per l'Audiència als condemnats pel seu ingrés voluntari a la presó sigui més ampli: Millet, Montull i l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar tindran fins al 25 de juny per presentar-se davant d'un centre penitenciari. Millet va ser condemnat a nou anys i vuit mesos de presó, Montull a set i mig i Osàcar a tres anys i mig per l'espoli del Palau i el finançament irregular de Convergència.

L'Audiència de Barcelona també ha ordenat embargar els béns que el partit va posar a disposició del jutjat mentre el cas encara s'estava investigant. Inicialment es tractava de l'edifici de la seu del partit al carrer Còrsega de Barcelona, que després es va canviar per altres locals de valor similar. El tribunal demana ara comprovar que aquests béns cobreixen els 6,6 milions d'euros que CDC ha de retornar en virtut de la sentència que confirma el primer cas de finançament irregular del partit. En cas que no hi arribés, se n'embargarien d'altres del seu patrimoni.

La resolució del tribunal també fa referència a una altre de les condemnades pel cas Palau, es tracta de la filla de Montull, Gemma Montull, condemnada a quatre anys de presó. Els magistrats de l'Audiència li dona una setmana per presentar al·legacions sobre el compliment de la condemna per evitar l'ingrés a la presó. La filla de Montull i Osàcar encara no havien trepitjat la presó pel cas Palau, a diferència de Millet i Montull que hi van estar un mes aproximadament després que l'Audiència dictés la primera sentència, però en van poder sortir pagant una fiança que ara es descomptarà de la multa que també han d'abonar.