Les sortides de la presó de Carme Forcadell, en mans del Tribunal Suprem

Per primera vegada el Tribunal Suprem es pronunciarà sobre les sortides dels presos polítics de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat que fins ara han avalat les juntes de tractament dels centres i els jutjats de vigilància penitenciària. El jutjat de Lleida que va autoritzar que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, pogués sortir de la presó de Mas d'Enric –ara l'han traslladat a la de Wad Ras de Barcelona– per tenir cura d'un familiar i fer voluntariat ha remés al Suprem la seva resolució, juntament amb el recurs d'apel·lació de la Fiscalia. Tot i l'aval, en la seva resolució el magistrat es mostrava "en sintonia" amb l'opinió del ministeri públic, que ha insistit que el programa de sortides dels presos suposa una espècie de "grau intermedi" entre el segon i el tercer. Ara serà l'alt tribunal que va condemnar els presos el que s'haurà de pronunciar sobre el compliment de la condemna.

En canvi, de manera paral·lela la jutge de vigilància penitenciària que porta els casos dels presos de Lledoners ha avalat que l'exconseller d'Afers Estrangers Raül Romeva surti de la presó per anar a treballar i ha autoritzat un permís de sis dies per al president d'Òmnium, Jordi Cuixart. En l'aval a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Romeva, la jutge retreu al ministeri públic la seva insistència en equiparar la mesura a un "grau intermedi" entre el segon i el tercer. Assegura que no és així i que Romeva compleix amb els requisits per beneficiar-se'n.

Una alternativa "enginyosa" al tercer grau

La resolució del jutjat de Lleida avalant el programa de sortides de la presó de Forcadell contenia un paràgraf clau, que és el que ha portat el magistrat a elevar el recurs d'apel·lació de la Fiscalia al Suprem. En aquest fragment de l'escrit, el jutge coincidia amb l'opinió de la Fiscalia que l'article 100.2 del reglament penitenciari "mai pot aplicar-se com un subterfugi alternatiu a la classificació, ni com una manera enginyosa d'aconseguir beneficis penitenciaris de manera immediata, ni d'obtenir, sense més, una relaxació del règim corresponent al grau de classificació".

Inicialment el jutge considerava que, a la vista de l'expedient de Forcadell, l'expresidenta del Parlament complia amb els requisits perquè li apliquessin el programa de sortides de la presó que proposava la junta de tractament de la presó de Mas d'Enric. Però, en vista del nou recurs d'apel·lació de la Fiscalia, ha decidit remetre els dos escrits al Suprem perquè sigui aquest el que es pronuncii.

El dictamen de l'alt tribunal espanyol pot ser decisiu: d'una banda, per a la mateixa Forcadell, que fa uns dies va ser traslladada a la presó de Wad Ras i està pendent que la junta de tractament d'aquest centre penitenciari de Barcelona torni a avaluar si ha de mantenir el programa de sortides; de l'altra, per al futur de la resta de presos polítics, ja que la decisió del Suprem podria constituir un precedent judicial al avalar o tombar els programes de sortides de la presó de què també es beneficien la resta de presos polítics.

Diferència de criteris

En canvi, la jutge de vigilància penitenciària que porta els casos dels presos de Lledoners ha emès l'enèsima resolució avalant l'aplicació de l'article 100.2, aquest cop en el cas de Romeva. La jutge conclou que l'exconseller compleix amb els requisits per poder sortir de la presó quatre dies per anar a treballar, com proposava la junta de tractament de Lledoners. "Tot el que s'ha exposat fa concloure que sobren les primeres pàgines de l'informe d'oposició del ministeri fiscal, les argumentacions del qual continuen amb un to i un contingut similars respecte al conjunt de penats per la mateixa causa que ja han estat resolts per aquest jutjat. Això és així, ja que el ministeri fiscal continua dedicant-se a dissertar sobre el segon grau i mig, tot i que el conjunt de les seves argumentacions es contradiu clarament amb tot el que s'acaba d'indicar", retreu la magistrada a la Fiscalia.

En una altra resolució, la jutge també avala que Cuixart pugui gaudir d'un permís de sis dies per sortir del centre penitenciari. A diferència de les sortides programades per anar a treballar, els permisos no es poden gaudir fins que el jutjat no els autoritza. Cuixart n'havia fet fins ara de dos dies –que aprova directament la junta de tractament de la presó– i de tres. Aquest últim el va sol·licitar el 5 de març passat, però l'autorització havia quedat aturada per la pandèmia, que va obligar també a suspendre les sortides de la presó per anar a treballar o de permís durant dos mesos.