L’independentisme es conjura per aturar el país durant la vaga general

La reivindicació contra el judici als presos polítics s’estendrà dijous als carrers de Catalunya durant la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. Manifestacions arreu del país, piquets informatius, talls a les carreteres o marxa lenta de vehicles són algunes de les iniciatives que es preparen en una jornada en què l’independentisme s’ha conjurat per “aturar-ho tot”, millorant la coordinació per evitar el fracàs del 8 de novembre del 2017 o del 21 de desembre de l’any passat, les últimes convocatòries de vaga general.

La prova més palpable d’aquest treball de base són el centenar llarg de comitès de vaga que s’han creat a tot el territori, que fa dies treballen per organitzar una àmplia resposta. L’objectiu és “aturar l’activitat econòmica”, explica a l’ARA el portaveu del sindicat independentista, Sergi Perelló, que no té cap dubte que “la vaga serà significativa i tindrà un impacte important”. Els comitès de vaga i en altres casos directament els CDR han cridat a concentrar-se a primera hora del matí en diferents punts de les seves localitats per fer piquets informatius i aconseguir que les empreses o establiments que no s’hagin sumat a l’aturada ho facin.

La indústria, la gran batalla

El seguiment de la vaga al teixit industrial del país serà el termòmetre de l’èxit de la convocatòria, i s’hi desplaçaran piquets informatius per impedir el funcionament normal de les grans empreses. “Que no s’hi hagin sumat CCOO i UGT és una incidència”, reconeix Perelló, que tot i així subratlla que “molts dels seus afiliats s’hi sumaran a títol individual tenint en compte, per exemple, que un 43% dels afiliats de CCOO voten partits independentistes, segons una enquesta interna”. Els comitès de vaga també ultimen talls de carretera al matí en algunes vies de la Catalunya Central, com la C-16 o la C-58 al Bages o al Vallès, per impedir el transport de mercaderies. Així mateix, s’ha organitzat una marxa lenta de vehicles al Vallès Oriental des de diferents localitats fins a Granollers per col·lapsar les vies d’accés a la capital de la comarca, que concentra la major part de les grans empreses de la zona.

A les dotze del migdia hi ha convocades manifestacions i concentracions a les capitals de comarca, però també en altres municipis com Cornellà, Cardedeu, Sant Celoni o Arenys de Mar amb la voluntat que els efectes de la vaga es notin a tot el territori.

A Barcelona, el SEPC i Universitats per la República han convocat un acte polític a la plaça Universitat, que continuarà amb una manifestació pel centre de la ciutat i que servirà també per pressionar els comerços que estiguin oberts. A les capitals de demarcació també es faran manifestacions a la mateixa hora amb la mateixa finalitat. Les marxes unitàries arribaran a la tarda a les quatre capitals de província, i la dels Jardinets de Gràcia de Barcelona és la que es preveu més multitudinària de la jornada. “El context és diferent del del 3-O, però també és cert que la vaga de dijous té el suport del teixit social i polític del país i les expectatives són altes”, ressalta el portaveu de la Intersindical. Un membre dels CDR també destaca: “Hem après dels errors i ens hem organitzat per aconseguir que la vaga tingui conseqüències evidents durant tot el dia”.

El Govern suspèn la seva agenda

El mateix dia que la Generalitat decretava els serveis mínims que hi haurà dijous en l’àmbit de l’ensenyament, la sanitat o la seguretat, el Govern anunciava que suspèn la seva agenda institucional. El conseller d’Interior, Miquel Buch, va explicar ahir que l’executiu és “més sensible” amb els motius de l’aturada i ha decidit alliberar l’agenda de tots els consellers, que, tot i això, treballaran per resoldre “qualsevol tipus de conflicte” que pugui sorgir durant la vaga general. Després de mobilitzar entre 200.000 (Guàrdia Urbana) i 500.000 persones (organitzadors) dissabte passat a Barcelona, l’independentisme busca dijous un nou cop d’efecte.

PRINCIPALS ACTES

Manifestacions a Barcelona

A la capital catalana s’han convocat dues manifestacions. La primera és a les 12 h a la plaça Universitat, organitzada pel SEPC i Universitats per la República. A les 18 h hi haurà la manifestació unitària que organitzen totes les entitats i partits de la campanya L’autodetrminació no és delicte! i que sortirà dels Jardinets de Gràcia.

Marxes a les capitals de província

A Lleida, com en el cas de Barcelona, també s’han organitzat manifestacions tant al matí com a la tarda. A la capital del Segrià la manifestació del migdia sortirà de la plaça Víctor Siurana i a la tarda de la plaça Ricard Vinyes. A Girona, en canvi, només es farà una marxa a la tarda que començarà a les 18 h davant l’estació de l’AVE. A Tarragona la convocatòria és a la plaça de la Font a les 19 h.

Clam a totes les comarques

Totes les capitals de comarca han preparat manifestacions a les 12 del migdia amb l’objectiu de visibilitzar la jornada de protesta arreu del territori. Més enllà de les capitals, altres municipis com ara Cornellà, Sant Celoni, Cardedeu o Arenys de Mar també preparen marxes per després afegir-se a les mobilitzacions més grans.