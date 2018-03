La fiscalia demana llibertat sota fiança de 100.000 euros per a Forn

S'obre una porta per a la llibertat de Joaquim Forn. La fiscalia del Tribunal Suprem canvia de criteri i, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat i per "imperatiu legal", segons fonts jurídiques, ha demanat la llibertat sota fiança de 100.000 euros per al conseller d'Interior en una vista de només 40 minuts davant del tribunal d'apel·lacions. L'acusació popular, en canvi, representada pel partit d'extrema dreta Vox, ha demanat que continuï en presó preventiva. Per tant, el tribunal podria decidir mantenir-lo en presó, tot i que la posició del ministeri públic -sempre molt dur contra els presos polítics- pesa molt. El Suprem té previst resoldre en el pròxims dies. Podria ser avui o demà mateix, igual que ja va fer amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, la passada nit de reis. Si la sala penal accepta, caldrà primer que Forn ingressi primer la fiança abans de sortir de la presó.

Forn, a última hora, va demanar ahir al migdia no comparèixer al Suprem. La petició del trasllat, però, ja estava en curs i aquest matí a primera hora la Guàrdia Civil l'ha traslladat fins als calabossos de l'Audiència Nacional. Ara bé, finalment s'ha decidit no portar-lo per la porta del darrera amb un furgó de la Policia Nacional fins al Suprem perquè defensés la seva posada en llibertat. Fonts jurídiques assenyalen que el seu advocat, Cristóbal Martell, ha defensat durant mitja hora el "pronòstic negatiu de reiteració delictiva". La fiscalia, al seu torn, no ha fet cap al·legació i ha assenyalat que demanava la llibertat per "imperatiu legal", és a dir, seguint ordres del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez-Melgar.

Serà el primer cop que la sala Penal del Suprem -integrada per tres magistrats i encarregada de revisar les decisions del jutge instructor Pablo Llarena- resolgui sobre la llibertat de Forn. Fins ara Llarena ha tancat la porta fins a tres cops a deixar Forn en llibertat: el 4 de desembre, el 4 de gener i el 2 de febrer, sempre reiterant que hi havia risc de reiteració delictiva, malgrat renunciar a la via unilateral i assegurar que no tenia intenció de tornar a ser conseller. I té a l'espera resoldre sobre un recurs presentat fa dues setmanes, en què s'al·legava també que Forn havia donat positiu a la prova de tuberculina. La fiscalia sempre havia demanat presó per a Forn també al·legant risc de reiteració delictiva. De fet, el passat 12 de març, va oposar-se a deixar-lo en llibertat defensant que podia seguir el tractament en contra del bacil de la tuberculosi des d'Estremera.

Odre directa de Sánchez Melgar

Segons fonts jurídiques, el fiscal del Suprem, Fidel Cadena, ha assenyalat que demanava la llibertat sota fiança de 100.000 euros per al conseller d'Interior per "imperatiu legal", és a dir, per ordre directe del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar. Ha invocat així l'article 25 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i no ha presentat cap argumentació. Aquest article estipula que el fiscal en cap "podrà impartir als seus subordinats les ordres i instruccions convenients al servei i a l'exercici de les funcions, tant de caràcter general com referides a assumptes específics".

Pendents de la vista de Sànchez

Sí que ha estat traslladat l'encara candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez. El seu advocat, Jordi Pina, ha demanat que s'afegeixi a la revisió del recurs la decisió sobre si pot sortir amb un permís extraordinari per a la sessió d'investidura. La vista ha començat a les 10.54h. A diferència de les declaracions, compareix davant del tribunal de la sala d'apel·lacions, que revisa les decisions de Llarena.