La xirigota de Cadis que talla el cap a Puigdemont

S'acosta el carnaval i a Cadis ja s'està en plena fase preliminar del concurs de xirigotes, que inclouen temes de l'actualitat en les seves actuacions. La política també entra en aquest espai i aquest any l'agrupació La Familia Verdugo ha generat polèmica per la decapitació de Carles Puigdemont, sobre el qual demana al públic si se li ha de perdonar la vida, una 'sentència' que resulta no favorable al president català.

L'actuació comença amb una primera part, la presentació, amb condemnats com els Reis d'Orient –els fan retrets com ara no portar els Playmobil dels fills muntats– i hi ha crítiques al canvi de reglament del concurs. I quan comença la part central, el que anomenen popurri, és quan toca el torn de Puigdemont, a partir del minut 15:50 del vídeo.

El fragment comença amb un pregoner anunciant: "Segons l'article 155 de la Constitució espanyola d'Espanya i la humanitat, es condemna per altra traïció l'Ulleres ['el Gafas'] que hi ha allà darrere. No sabem si tallar-li el cap o fer-lo pelar".

El president català, condemnat i pendent de la sentència definitiva del públic, entra a l'escenari amb una estelada, plorant i implorant que el perdonin; els botxins li donen una bandera espanyola perquè es moqui i ell en fuig.

Al final, es demana l'opinió del públic. "El poble decideix en votació, perquè el poble sempre té la raó. Li perdonem la vida a Puigdemont, sí o no?" I la resposta és un previsible "Nooooo". Aleshores la cançó de la xirigota continua: "La sentència és bastant clara, són les coses de la democràcia".

I passen a un altre tema per continuar el popurri: amb la música del 'Despacito', els botxins expliquen la història d'una dona que els porten per executar per haver sigut infidel al marit: la noia els agrada tant, que en lloc de castigar-la amb la destral volen fer-ho amb "el garrot", amb un gest que deixa clar que aquest 'garrot' és el penis.