Més de 200 veïns ocupen les oficines d'un fons d'inversió per forçar una negociació dels lloguers

José Luis Pellinacci i quatre inquilins més d'un bloc de Badalona tenien hora, aquest dilluns a la tarda, per signar la renovació del seu contracte de lloguer amb la propietària del seu pis, Lazora, una filial el fons d'inversió Azora. El José Luis, però, no ha anat sol a la cita amb la gestora. L'han acompanyat més de 200 persones, entre veïns afectats i activistes del Sindicat de Llogaters, que han ocupat les oficines d'Azzam, la gestora d'Azora, per protestar contra les "pràctiques abusives d'aquest fons" i "forçar una negociació".

"Ara estic pagant 1.050 euros i em volen apujar el lloguer a 1.750 mensuals, gairebé un 70%", explica Pellinacci. Com ell, segons el sindicat, hi ha més de 250 famílies afectades per les "pràctiques abusives" d'aquest fons d'inversió, que té diversos edificis repartits per Catalunya. Els veïns de cinc d'aquests blocs van anunciar la setmana passada que s'aliaven per lluitar conjuntament contra aquesta empresa que els imposa pujades d'entre el 60% i el 80% del lloguer. Aquesta és la seva "primera acció massiva" contra el fons, explica el sindicat.

"Ara estic pagant 1.050 euros i em volen apujar el lloguer a 1.750 mensuals, gairebé un 70%." José Luis Pellinacci, inquilí afectat

Els inquilins afectats han entrat a les oficines de la gestora, al carrer Pujades de Barcelona, a dos quarts de cinc de la tarda entre crits d'"Azora especuladora" i "Força sindicat". Els tres treballadors que hi havia en aquell moment a les oficines han avisat els Mossos, que han trigat pocs minuts a arribar. Han intentat identificar alguns dels concentrats i han provat de mediar entre els treballadors i els ocupants, sense èxit.

"Podem parlar amb el llogater afectat?", pregunta un dels mossos d'esquadra. "El problema és que hi ha 250 famílies afectades, agent", els ha respost un dels portaveus del Sindicat de Llogaters, que ha explicat als policies que l'ocupació arriba després de la negativa reiterada de l'empresa de reunir-se amb els representants dels llogaters. "El cap de l'oficina diu que no té autoritat per negociar res i diu que els seus caps de Madrid no volen acceptar cap negociació col·lectiva", explicava amb un altaveu un dels portaveus del sindicat. "Doncs ens quedem!", han respost entre crits els més de 200 concentrats.

651x366 Els Mossos han intentat fer una mediació amb l'empresa però el fons s'ha negat a fer cap trobada amb els concentrats / FRANCESC MELCION Els Mossos han intentat fer una mediació amb l'empresa però el fons s'ha negat a fer cap trobada amb els concentrats / FRANCESC MELCION

"El que fa Azora supera tots els límits que ens hem trobat fins ara", ha lamentat Jaime Palomera, portaveu del sindicat. "No accepten cap mena de reunió ni de comunicació, no informen dels contractes de lloguers fins al moment de la signatura, inclouen pujades absolutament abusives i cometen frau de llei als contractes perquè inclouen assegurances i pujades interanuals del lloguer que no estan previstes a la llei espanyola", ha detallat Palomera. També ha explicat que els inquilins afectats per aquestes pujades estan consignant els lloguers que pagaven fins ara (molts superen ja els 1.000 euros) fins que aconsegueixin una negociació "digna".

Malgrat els intents d'aquesta tarda per formalitzar una trobada amb la direcció d'Azora, el fons s'hi ha negat. A dos quarts de set de la tarda, dues hores després d'haver començat l'ocupació, els Mossos d'Esquadra han començat a desallotjar per la força els ocupants de l'oficina.

Un cop els han fet fora de les oficines els veïns han seguit amb la seva protesta al carrer. I finalment, han marxat.