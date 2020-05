L'AMB farà 70 quilòmetres més de carrils bici i 35 quilòmetres de carrils bus

L'AMB ha presentat aquest dimecres un paquet de propostes per a la "nova mobilitat" després de la crisi sanitària del coronavirus. El pla està centrat en quatre grans eixos i inclou 21 mesures prioritàries, com són la construcció immediata de 70 quilòmetres de carrils bici tàctics i l'execució de carrils bus urbans tàctics, a més d'un pla de xoc per al sector del taxi. A mitjà termini, demana a les administracions que s'ampliï en 41 quilòmetres la xarxa de carrils bus-VAO i també proposa incentivar econòmicament els ciutadans que van a la feina en bici, com ja es fa en altres països.

Els objectius, a més de reduir les emissions i donar més espai als vianants, són "recuperar la confiança en el transport públic com a model de transport prioritari" i "impulsar una mobilitat activa i saludable en què la bicicleta té un rol fonamental", explica Antoni Poveda, vicepresident de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB. Aquesta proposta d'acord s'ha estat treballant amb els 36 ajuntaments de l'àrea metropolitana, i en alguns casos a través d'un procés participatiu, i està previst que s'aprovi definitivament aquest mes de juny al Consell Metropolità.

Entre les mesures, la bicicleta té un paper protagonista, ja que preveu la creació de 74,5 quilòmetres de Bicivia, "70 dels quals són tàctics i d'execució immediata". A més, se n'impulsaran els serveis públics (Bicing i e-Bicibox), hi haurà més aparcaments per a bicis privades i es treballa en un pla d'ajuts per a la compra o lloguer.

Cobrar per anar en bici

A més, i dins del paquet previst per reforçar les mesures de fiscalitat ambiental per incentivar la mobilitat sostenible, l'AMB es compromet a "analitzar altres tipus d'incentius" relacionats amb la bicicleta. Per exemple, la compensació econòmica que s'atorga a treballadors que la utilitzen per anar a la feina en relació amb els quilòmetres recorreguts. Aquesta mesura ja s'està duent a terme en alguns països europeus com Holanda (0,19 €/km), Bèlgica (0,22 €/km), França (0,25 €/km) o a la regió italiana de Bari (0,20 €/km).

L'altre gran beneficiat d'aquest paquet de mesures és el bus, ja que tindrà fins a 118 nous quilòmetres reservats en vies urbanes. D'aquests, 35 quilòmetres seran d'implementació immediata a través de carrils bus tàctics. D'altres actuacions immediates són la construcció de 100 parades dobles –per evitar aglomeracions– i la instal·lació de 500 semàfors amb prioritat per a aquests vehicles. Un cop s'acabi la desescalada i els ciutadans retornin progressivament a la feina, l'AMB es compromet a estudiar l'ús del bus i, si ho creu convenient, reordenarà la xarxa de busos i adaptarà els horaris.

També espera disposar en un futur no gaire llunyà de 41 nous quilòmetres de carrils bus-VAO als principals corredors metropolitans, un punt que des de l'AMB es considera "imprescindible" i que cal "desenvolupar amb la màxima celeritat". Aquests eixos corresponen a la B-23, la C-32, la C-31 (nord i sud), la C-33 i la N-150.

Pla de xoc per al taxi

Pel que fa al taxi, l'AMB, conjuntament amb l'IMET, ha creat un pla de xoc per gestionar el procés de tornada a l'activitat. Per exemple, hi haurà una nova apli per al sector del taxi metropolità que permetrà geolocalitzar-los, reservar-los i fer el pagament. S'ajustaran l'oferta i la demanda, i també hi haurà un paquet de mesures de caràcter administratiu, econòmic i sanitari per als professionals.

Amb aquest paquet de mesures l'AMB intentarà que l'ús del vehicle privat es redueixi al màxim i només es faci servir per als casos imprescindibles. Així, s'aplicaran de manera immediata les vies 30 als municipis metropolitans –a la majoria de carrers no principals– i entraran en vigor –encara sense data concreta– les sancions a la zona de baixes emissions. Aquestes multes, que s'havien d'aplicar a partir del dia 1 d'abril, es van ajornar pel covid-19.