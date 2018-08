Els Mossos insisteixen a parlar d'“atac terrorista aïllat” mentre investiguen les motivacions de l'home abatut

Un “atac terrorista aïllat” a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat. Així és com va descriure ahir al vespre el conseller d’Interior, Miquel Buch, la situació que es va viure a primera hora del matí a les dependències de la comissaria de Cornellà i que va acabar amb un jove, de 29 anys i d’origen algerià, abatut per una agent. Buch va assegurar que l’home mort “tenia com a objectiu la policia” i que “va ser neutralitzat”. El responsable d’investigació antiterrorista dels Mossos, el comissari superior Rafel Comes, va afegir que el cas es continuava tractant com un “atemptat terrorista”, encara que ahir no es podia concloure si n’hi havia “més o menys indicis”. “S’haurà de determinar quina ha sigut la motivació de l’atacant i com s’han produït els fets”, va afirmar Comes. Després de la seva compareixença, la Cadena SER va avançar que la dona del jove abatut havia declarat que sospitava que l’home, amb l’atac a la comissaria, volia que el matessin perquè li feia vergonya reconèixer la seva homosexualitat dins el col·lectiu musulmà.

Comes va explicar que els fets van començar quan el jove “va trucar a l’intèrfon” de la comissaria de Cornellà a tres quarts de 6 del matí dient, de manera insistent, que volia “fer una consulta”. L’agent de recepció va obrir la porta de manera automàtica i llavors el noi, que portava un ganivet i cridava “Al·là”, “amb voluntat homicida i premeditada es va abraonar sobre l’agent”, segons Comes. La policia li va disparar amb la seva arma reglamentària i el jove va morir. Al migdia, sis hores després dels fets, el comissari superior va assegurar que els Mossos investigaven els fets com “un atemptat terrorista” perquè havia sigut un atac amb arma blanca contra una agent i l’home esmentava “Al·là”. També va subratllar que s’havien reforçat les mesures d’autoprotecció entre els policies. A aquella hora, els Mossos estaven pendents d’escorcollar el pis on vivia el jove mort, a menys de 200 metres de la comissaria de Cornellà. Amb l’escorcoll, els agents confiaven aconseguir més dades per aclarir l’atac i determinar si es tractava d’un atemptat jihadista.

Tot i això, al vespre Comes va explicar que no s’havien trobat explosius ni pistoles al pis de l’home mort. Pel que fa al material tecnològic que es va localitzar al domicili, va subratllar que encara es trigarà “dies i setmanes” a analitzar-lo. Comes també va dir que no hi havia hagut cap detingut i que ja s’havia pogut identificar el jove mort gràcies a les seves empremtes (a diferència de les declaracions del migdia, moment en què la identificació s’havia fet amb la documentació que portava quan va ser abatut). Ni amb la documentació ni amb les empremtes hi havia constància d’antecedents policials, segons Comes, que va destacar que ahir faltava la gestió internacional. Es va enviar la informació dactilar de l’atacant a l’organisme que recull totes les bases de dades d’ADN i empremtes de les policies europees per comprovar si el jove apareix als registres. “Necessitem temps per analitzar la informació”, va dir Comes.

Amb les dades de què disposaven fins ahir els Mossos, el comissari superior va descartar que l’home tingués problemes psiquiàtrics. El conseller d’Interior va afegir que, de moment, tampoc es plantejava que es tractés d’un suïcidi, malgrat que poca estona després es va saber que la dona del jove havia assegurat que el noi es volia treure la vida.

Mesures d’autoprotecció

Després que ahir es reunissin la subcomissió d’informació -amb la presència dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil- i el gabinet de coordinació antiterrorista -encapçalat pel president del Govern, Quim Torra-, el cap dels Mossos, el comissari en cap Miquel Esquius, va demanar als agents que posessin “la màxima atenció” en les mesures d’autoprotecció. Esquius va assegurar que, “sense canviar els criteris”, es fes una revisió de les instruccions que s’apliquen quan el nivell d’alarma antiterrorista és de 4 sobre 5. Abans, el ministeri de l’Interior havia decidit -després dels fets a Cornellà- que el nivell d’alarma continués sent de 4 sobre 5, tal com es manté des del juny del 2015. “Hem de recordar que tots els cossos de seguretat som objectius”, va subratllar Esquius, que va afirmar que l’actuació de l’agent dels Mossos a la comissaria havia sigut “absolutament proporcionada”. “Hi havia una voluntat inequívoca de matar un agent de policia”, va remarcar.

En la mateixa línia, al migdia Comes havia definit l’atac com “uns fets d’extremada gravetat” i havia afegit que el jove abatut volia agredir l’agent “amb un ganivet de dimensions considerables”. Tot i això, els Mossos no van donar ahir més detalls de la situació perquè van argumentar que el cas està sota secret de sumari. Comes va justificar que la policia havia utilitzat la seva arma de foc “per evitar danys a la seva integrat física i salvar la seva vida”, encara que va lamentar la mort de l’atacant. El comissari superior ja va avançar al migdia que no tenien cap informació per poder relacionar els fets, que es van produir just un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, amb la cèl·lula del 17-A. Al vespre, Buch va subratllar que l’atac havia respost a l’actuació “d’una persona en concret”. Comes va insistir que el cas s’investiga com a terrorisme, consideració que es veu reforçada pel fet que “ho estigui instruint l’Audiència Nacional, que és l’òrgan competent” per als fets d’aquest tipus.

El jutjat d’instrucció número 2 de l’Audiència Nacional ha assumit el cas, mentre que l’aixecament del cadàver de l’atacant el va fer el jutjat d’instrucció número 2 de Cornellà. Aquest últim jutjat també va acordar, d’entrada, que es custodiés l’arma de l’agent i es fessin proves de balística.

Atenció psicològica

L’agent que va abatre el jove va necessitar atenció psicològica. També va necessitar-la un sergent de la comissaria a qui la policia havia demanat ajuda, encara que aquest últim no va arribar a temps de participar en l’actuació. Comes va explicar ahir que l’agent que va rebre l’agressió només recordava que el noi deia “Al·là” i “altres paraules indescriptibles”. L’home mort vivia a Cornellà de Llobregat i “feia anys que era a Espanya”, segons Comes. Els veïns pròxims al pis on residia van explicar que el jove convivia amb una dona -que tenia dos fills fruit d’una relació anterior- i que havien notat un canvi de comportament en la dona, que havia començat a portar mocador des que vivia amb l’atacant. Tot i això, altres veïns van expressar que la parella s’estava separant. L’Ajuntament de Cornellà va assegurar en un comunicat que l’atac és “un fet aïllat” i que “en cap cas afecta la convivència ni posa en risc la normalitat de la ciutat”. El consistori va demanar “prudència” fins que no s’aclareixi la motivació dels fets.

Després de l’atac a la comissaria de Cornellà, el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) -l’òrgan estatal de coordinació antiterrorista- ha organitzat una convocatòria extraordinària per avui amb la participació dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.