Un equip del Clínic aconsegueix amb èxit que dones amb menopausa avançada es puguin quedar embarassades

La Maria José ha pogut ser mare quan ja havia perdut tota esperança. Diagnosticada de menopausa precoç, a finals d'agost va ser donar llum a una nena gràcies a una tècnica pionera al món que ha permès que dones amb símptomes evidents de menopausa avançada hagin pogut tornar a ovular. La fita, realitzada per un equip de ginecòlegs de l'Hospital Clínic de Barcelona liderats per Francesc Fàbregues i Francesc Carmona, millora una tècnica que ja s'havia practicat al Japó, però l'equip del Clínic ha aconseguit que es faci en una sola intervenció i no amb dues com s'havia fet en alguns casos al Japó.

"Fa ara tres anys, vaig decidir ser mare i començar els passos", ha explicat la Maria José, que es va alertar passat un temps de deixar de prendre la píndola anticonceptiva i veure que no li baixava la regla. "Llavors va venir la bomba, tenia menopausa", ha explicat la pacient, que va acabar confiant en la innovadora tècnica per intentar tenir fills. "Clar que al principi t'espantes, perquè és un procés experimental, però si no ho proves...no tenia res a perdre, només podia guanyar", ha reflexionat.

Segons ha explicat aquest dimecres en roda de premsa el ginecòleg del Clínic Francesc Fàbregues, la tècnica "encara és un assaig clínic" i s'ha experimentat amb dotze dones que han patit la menopausa prematurament, una de les quals, la Maria José, ha portat a terme amb èxit l'embaràs.

Fàbregues ha detallat que la nova tècnica, que ha publicat a la revista 'Journal of Ovarian Research', consisteix en una laparoscòpia per extirpar una part del còrtex ovàric, que posteriorment és fragmentat i reinserit a l'ovari de la pacient. Després d'aquesta intervenció, s'estimula hormonalment la dona durant unes setmanes per obtenir ovòcits, que després són fecundats 'in vitro'.

El ginecòleg ha explicat que la tècnica s'ha aplicat a dotze dones amb menopausa avançada –una anomalia que afecta l'1% de les dones–, la meitat de les quals han aconseguit tenir activitat ovàrica després de la intervenció.

Simplificar el procés que se seguia al Japó

El concepte de l'activació de l'ovulació amb pacients amb menopausa precoç va ser introduït per un grup de doctors japonesos que feien dues intervencions quirúrgiques: una per extreure el teixit ovàric, que es fragmenta i posteriorment s'activa amb fàrmacs durant 48 hores, i una altra en què es reimplanta aquest teixit en un ovari. "A diferència dels japonesos –ha explicat Fàbregues–, que fan l'operació utilitzant fàrmacs i amb dues intervencions, nosaltres ho fem amb una sola intervenció i sense utilitzar fàrmacs", ja que l'objectiu del seu assaig era "simplificar, optimitzar i fer viable" el procés que ja s'utilitzava al Japó.

La mare del nounat a través d'aquest mètode, María José Ortega, havia estat intentant tenir fills durant dos anys amb diverses tècniques de fertilitat, després de ser diagnosticada de menopausa precoç. Ortega ha explicat que, després de molts tractaments, havia perdut "totalment" l'esperança i considerava altres maneres de ser mare, i per això va acudir al Clínic per a una donació d'òvuls, però li van dir "que hi havia esperança".

El cap del servei de ginecologia de l'Hospital Clínic, Francesc Carmona, ha negat que "les dones tinguin una càrrega d'ovòcits i quan es gasten tots s'ha acabat", i ha assegurat que "queden ovòcits encara que la dona es quedi en un estat de menopausa avançada".

La menopausa avançada afecta les dones menors de 40 anys i es produeix quan una dona neix amb una reserva menor de fol·licles ovàrics, les cèl·lules que envolten els òvuls durant la maduració, o es consumeixen més ràpidament. Aquesta patologia afecta dones que tenen símptomes de menopausa abans dels 40 anys i, segons el doctor Fàbregues, "el procediment activa els fol·licles adormits que encara té la dona, més que generar-ne de nous".

El procediment encara està en assaig clínic i per tant els experts no tenen un perfil exacte de les dones que es podran beneficiar en un futur d'aquest tipus d'intervencions, tot i que afirmen que hi ha dones amb estadis previs a la menopausa que es podrien beneficiar d'aquest tractament.

Durant els 30 o 40 anys del període fèrtil la dona consumeix tot els seus fol·licles, i entra a la menopausa en el moment que ja no té més reserves de fol·licles ovàrics. Quan els ovaris deixen de funcionar la dona ja no produeix hormones sexuals, com estrògens i progesterona, i deixa d'ovular, cosa que fa que es torni infèrtil.

A més de patir els símptomes típics de la menopausa, com ara fogots, molèsties vaginals i canvis d'humor, moltes dones que experimenten la menopausa precoç poden patir problemes emocionals importants.