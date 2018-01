Adif adjudica la redacció del projecte de soterrament de la R2 a Montcada i Reixac

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha comunicat a l’Ajuntament de Montcada i Reixac que ja ha adjudicat la redacció de l’estudi informatiu i dels projectes bàsic i constructiu del soterrament de la línia R2 al seu pas pel municipi. Així ho ha explicat el consistori, en un comunicat on el govern local, liderat per l’alcaldessa ecosocialista Laura Campos, ha expressat la seva “satisfacció” per la notícia, un pas més per fer realitat aquest esperat projecte, previst per a l’any 2020, que avança a bon ritme i complint els acords assolits la primavera de l’any passat.

La redacció de l’estudi informatiu i dels projectes del soterrament inclouran una longitud de prop de 4 quilòmetres des del barri barceloní de Vallbona fins a l'altura del Pla d’en Coll de Montcada, passant per sota del riu Ripoll i de l’autopista C-33. L’actuació també inclou les rampes d’accés i les connexions amb les situacions provisionals, així com la construcció d’una nova estació propera a l’actual amb l’edifici de viatgers en superfície i les andanes soterrades. A més, el soterrament podria comptar amb tres vies generals, però el nombre final de vies es definirà en l’estudi funcional que està redactant el ministeri de Foment.

Unes obres que costaran 300 milions d'euros

“Amb aquesta contractació es dona un nou impuls als compliments dels compromisos adquirits per part de Foment i Adif amb Montcada”, explica Campos. No obstant això, el consistori avisa que, tot i que s’està complint el calendari previst, no estaran “tranquils” fins que s’iniciïn les obres, i que restaran “atents” al compliment del “cronograma establert”. La previsió és que les obres comencin l’any 2020 amb un cost econòmic de prop de 300 milions d’euros, i Adif ha adjudicat el contracte de la redacció de l’estudi informatiu i dels projectes a una unió temporal d’empreses (UTE) integrada per les companyies Teccuatro, TRN Trayet i Geocontrol. El pressupost d’aquest pas administratiu és de més de 2 milions d’euros i té un termini d’execució de 21 mesos.

D’altra banda, el consistori ha avançat la data de la pròxima reunió de la comissió de seguiment de les obres del soterrament, que serà el 30 de gener. Aquest òrgan està format per representants del ministeri de Foment, Adif, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Montcada i Reixac i Barcelona, l’agència Barcelona Regional i la plataforma ciutadana Tracte Just Soterrament Total (PTJST).