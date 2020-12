La Policia Nacional, en col·laboració amb agents dels Estats Units, deté un traficant d'armes a Barcelona

Operació contra el tràfic internacional d'armes a Barcelona. La Policia Nacional, amb la col·laboració d'agents dels Estats Units, ha detingut a la capital catalana un home per tinença i tràfic il·lícit d'armes. Després d'una extensa investigació, tres escorcolls a la casa, un taller i un traster propietat del detingut van fer sortir a la llum un gran arsenal d'armes i municions. Concretament, la policia ha intervingut un fusell d'assalt M4 -considerat com a arma de guerra i que utilitza l'exèrcit nord-americà-, una armilla tàctica, diverses pistoles, més de 1.500 cartutxos -entre els quals més de 500 de guerra-, i maquinària per arreglar armes. De fet, la policia considera que el detingut rehabilitava i configurava les armes per acabar venent-les. Segons els investigadors, el preu de cadascuna de les armes es troba entre els 400 i els 1.000 euros.

La investigació va començar als Estats Units i ha acabat amb un detingut a Barcelona. El punt de partida va ser quan agents de la Comissaria General d'Informació espanyola i del Department of Homeland Security (DHS) dels Estats Units van detectar enviaments de peces d'armes que sortien dels EUA en direcció a Barcelona. Un cop amb aquesta informació, els agents nord-americans van iniciar una col·laboració amb la Policia Nacional per identificar i detenir el receptor dels enviaments.

Armes sense rastre

Tot el rastre que havien deixat els enviaments no el deixaven les armes que fabricava el detingut. Segons la Policia Nacional, l'acusat rebia peces de l'estranger que després utilitzava per a l'acoblament d'armes de foc, cosa que li permetia crear unes armes de difícil rastreig, ja que no tenien ni marques ni número de registre.

La investigació en territori espanyol l'ha dirigit el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona i ha comptat amb la col·laboració de la Brigada Provincial d'Informació. La policia ha informat aquest dissabte en un comunicat que l'operació va culminar dimecres amb la detenció de l'home, que està acusat dels delictes de tinença i tràfic il·lícit d'armes, dipòsit d'armes i dipòsit de municions. L'endemà de la detenció, l'acusat, de qui no s'han facilitat més dades, va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona, que va decretar el seu ingrés a la presó.