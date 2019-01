L'Ajuntament de Barcelona sanciona 14 propietaris de pisos de protecció oficial

L'Ajuntament de Barcelona ha obert fins a 14 expedients sancionadors a propietaris de pisos que en el seu moment van tenir accés a la compra d'un habitatge de protecció oficial (HPO) i que no compleixen la normativa a la qual han d'estar acollits. La majoria d'aquestes sancions són per tenir els pisos buits sense haver-ho notificat prèviament a l'administració o bé per haver-los posat en lloguer per sobre del preu assequible que estableix la llei.

Així ho ha explicat aquest matí el regidor d'Habitatge del govern municipal, Josep Maria Montaner, que ha aclarit que, d'aquestes 14 sancions, només una està totalment tancada. Es tracta d'una multa a dos propietaris que van accedir a un d'aquests pisos a la Barceloneta i que han comès dues infraccions molt greus amb un immoble de compra HPO: no utilitzar-lo per viure-hi i tenir-lo llogat "sense la corresponent autorització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a un preu molt per sobre del que se li hauria autoritzat". Tot i que els han imposat la sanció més baixa possible (els imports oscil·len entre els 90.000 i els 900.000 euros), la doble multa per a aquests propietaris s'eleva fins als 180.000 euros, als quals també s'afegeixen els 16.048 euros que hauran de retornar en concepte del lloguer que havien cobrat de més.

Tot i que la competència per inspeccionar els usos que es dona a aquests pisos és de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb el Govern per fer-ho ells mateixos. És una revisió fruit de la situació d'emergència habitacional de la ciutat i paral·lela a la batalla del 30%. "Fins ara no s'havia fet cap inspecció sistemàtica i exhaustiva de què s'està fent amb aquests pisos", ha explicat Montaner, que ha "justificat" que la Generalitat no ho faci "perquè tenen altres prioritats i l'objectiu d'aquest control no és recaptatori, sinó fer complir l'ús per al qual es van vendre".

En aquest sentit, Montaner ha suggerit a la resta d'administracions, "tant a la Generalitat com a la resta de municipis", que controlin si la llei es compleix perquè, en cas contrari, aquests pisos podrien retornar, en última instància, a la bossa de pisos socials per recuperar l'ús per al qual van ser dissenyats.

En un any el consistori de la capital catalana ha revisat 1.600 dels 16.000 pisos de protecció oficial que hi ha venuts a la ciutat, i han obert aquests 14 expedients. La tècnica de l'Ajuntament, Fuensanta Alcalá, ha explicat que calculen que, un cop acabada tota la revisió, el frau oscil·larà entre el 1,5% i el 2% en aquest mercat.

Segons Alcalá, el preu més comú que permet l'Agència de l'Habitatge per vendre o llogar un pis de protecció oficial és de 1.940 euros el metre quadrat en cas de venda i els 6,40 euros el metre quadrat en el cas del lloguer. "En els casos que hem detectat, aquests pisos s'estaven posant en lloguer entre un 30% i un 50% més alts d'aquest preu, i superaven els límits que diu la llei", ha apuntat.