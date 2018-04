Albiol sobre l’escola catalana: “Siguem sincers, a Catalunya no es prohibeix parlar castellà”

El president del PPC Xavier García Albiol ha admès aquest dissabte que malgrat la “mitificació” que hi ha sobre una hipotètica prohibició de parlar castellà als nens a l’escola a Catalunya la realitat és que “no es prohibeix parlar castellà”. “Siguem sincers, a Catalunya no es prohibeix parlar castellà i tu pots tenir la relació social amb absoluta normalitat”, ha dit, malgrat que ha criticat que només s’utilitzi el castellà com a una “llengua estrangera” a l’ensenyament i que això impliqui una . En tot cas ha assegurat que sí que està passant que “en una part de l’escola catalana s’està adoctrinant els nens” mitjançant “el contingut de l’educació”.

“Si tu a un nen li ensenyes i li expliques que Catalunya històricament ha estat un territori independent, això és una mentida i una manipulació que tan me fa que l’expliquin en català com en castellà perquè Catalunya sempre ha format part d’aquest projecte que és Espanya”. En aquest sentit ha afirmat que en aquest camp cal fer “un esforç” i “un replantejament” que passi “no tan per treure competències a les comunitats” com “per evitar que es manipuli l’educació” mitjançant la garantia que “assignatures essencials com l’educació o les ciències socials estiguin coordinades des del govern central perquè s’ensenyi el mateix del que és el nostre país a Galícia i a Catalunya. Ha fet aquestes manifestacions durant la convenció que el PP celebra a Sevilla en una taula amb el president gallec, Alberto Núñez Feijóo i el murcià Fernando López.