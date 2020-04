Alerta per les actituds incorrectes el primer dia de passeig dels infants

Que el primer dia en què els menors de 14 anys podien sortir a passejar fos diumenge i que no es fixessin franges horàries en funció de l'edat va fer que moltes famílies es concentressin al carrer durant la franja del migdia. És la lectura de situació que es fa des de Protecció Civil: el subdirector de programes, Sergio Delgado, ha avisat en una entrevista a Catalunya Ràdio que es van detectar més actituds incorrectes de les que preveien, tot i que la majoria de famílies van seguir les recomanacions. Es van veure, ha remarcat, infants que no mantenien la distància de seguretat i adults que baixaven al carrer sense menors. Protecció Civil insisteix en la idea de les franges horàries per repartir els menors per edats i Delgado ha remarcat que això s'enfoca, també, a fer que col·lectius com la gent gran també puguin tenir el seu moment per sortir. Ha plantejat que quan es decideixi, la gent gran surti de 8 a 10 i els esportistes ho facin a partir de les 20 hores.

"Ens preocupa la falsa percepció que ja estem acabant el confinament", ha avisat, i ha assegurat que el que s'està fent és buscar la manera que tothom pugui sortir un moment al carrer però que, si no es fa bé, "caldrà fer marxa enrere". El Govern hauria preferit que, a part d'habilitar una franja per als menors de sis anys i una altra per als mes grans, el primer dia de sortida al carrer no hagués sigut un diumenge, sinó aquest dilluns. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va avisar ahir a través del seu compte de Twitter que li arribaven imatges de famílies que no estaven complint les recomanacions i que no respectaven el règim de distàncies. Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia i Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic, ha indicat a RAC1 que aquest diumenge "m ajoritàriament, la gent ho va fer bé, però potser una mica amb l’alegria, van haver-hi coses que cal corregir i cal apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva". Així, ha afegit que "caldria més presència de la Guàrdia Urbana i tancar millor alguns recintes per evitar que la gent s’hi coli a dins".

Des de l'Ajuntament de Barcelona, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, s ha assegurat que en general es van complir les recomanacions, però que hi ha haver imatges que no els van agradar. "Fem una crida a la responsabilització, ens hi juguem fer passes enrere", ha avisat Collboni i ha assegurat que les decisions que es prenguin des del consistori, com poder obrir l'accés a parcs i platges, s'acordaran des del principi de la màxima prudència. La Guàrdia Urbana va avisar ahir 1.644 persones i en va denunciar 228.

El camí cap al desconfinament s’obre pas sis setmanes després

També el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha criticat algunes de les situacions viscudes durant el primer dia de la sortida regulada de nens al carrer, quan creu que "massa gent" no va seguir els consells i recomanacions. "El deconfinament s'ha de fer bé, això d'avui no es pot repetir", va alertar en un missatge a Twitter aquest diumenge a la nit, en el qual va afegir que "ho podem acabar pagant molt car". Padrós també ha demanat responsabilitat "per respecte" a professionals, malalts i difunts.

Lluny encara d'anar a piscines i platges

El doctor Antoni Trilla ha explicat a RAC1 que "som encara lluny de poder tornar a les piscines i a les platges". "El cap de setmana que ve s’ha de recomanar que la sortida es faci d’una manera ordenada o podem caure en l’error que tothom ho interpreti a la seva manera. Si anem tots separats i ningú entra en contacte amb l’altre, el risc de contagi és molt limitat", ha explicat, sobre l'anunci de Pedro Sánchez que a partir del cap de setmana es podrà sortir a fer esport i a fer passejos. "S’han de preveure rebrots segur. Seguim confinats. Això que es va fer aquest diumenge va ser una primera relaxació d’una mesura concreta", ha recordat. Trilla ha apel·lat, de nou, a la responsabilitat de la ciutadania: "Seria un desastre que hi hagués un rebrot massiu, que és poc probable, però n’hi podria haver de puntuals en zones concretes. Caldrà estar molt atents a la segona fase per evitar que s’estenguin". El doctor Trilla ha dit que de moment no hi ha evidències que "mosques, mosquits i altres bitxos voladors" transmetin la malaltia, i ha apuntat que "probablement hi ha dades per pensar que el virus es comporta d’una manera més aviat estacional, tot i que la calor no reduirà la transmissió a zero".

Sobre l'ús de mascaretes, Trilla ha dit que "a l’aire lliure i caminant sol no és necessari portar mascareta, només és recomanable. Al transport públic i als supermercats, és altament recomanable. Amb els nens, que la mascareta els pica i es van tocant el nas i la cara, gairebé és pitjor el remei que la malaltia sempre que vagin pel carrer, ja que si pugen al transport públic o entren a algun establiment, cal que els pares tinguin paciència per aconseguir que la portin posada".