Alerta pels aldarulls en protestes anticovid en diferents ciutats de l'Estat

Les imatges de contenidors cremats, llançament d'objectes contra la policia i corredisses es van repetir ahir per segona nit consecutiva en diferents ciutats de l'Estat, on les convocatòries de protesta contra les noves restriccions per frenar l'avenç del covid acabaven amb diferents grups provocant aldarulls. A Barcelona va passar així divendres a la nit, en una actuació que des dels Mossos d'Esquadra van atribuir a grups d'extrema dreta infiltrats a la protesta, i ahir una concentració contra els desnonaments en plena pandèmia i contra el desallotjament de la casa Buenos Aires de Vallvidrera va acabar provocants destrosses a l'edifici de l'Ajuntament i, de nou, amb llançament d'objectes contra la policia. El balanç: un detingut, 60 identificats i un policia ferit. Les imatges de barricades i corredisses es van repetir, també, en ciutats com Logronyo, Bilbao, Madrid o Màlaga. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat "intolerable" aquestes conductes i ha fet una crida a " la responsabilitat, la unitat i el sacrifici".

Segona nit de disturbis al centre de Barcelona

En la mateixa línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge als manifestants contraris a les restriccions pel coronavirus. "Vivim mesos d'esforç i no és moment de relaxar mesures. Només units vencerem al virus", ha dit. El ministre considera que els disturbis que s'han produït en els darrers dies són "inacceptables".

Des de l'àmbit local, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat que els incidents que hi ha hagut a la ciutat són "greus" i que la "vandalització de certes zones de la ciutat ens ha de preocupar". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Batlle ha alertat que s'està produint un "efecte mimètic de les protestes" que hi ha en altres ciutats de l'Estat, així com en altres punts d'Europa.

L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, ha censurat el "comportament impresentable" que ha atribuït a un "grup d'extremistes" després que una manifestació convocada contra les restriccions sanitàries acabés ahir amb disturbis. Els concentrats van bolcar contenidors i van llançar objectes a la policia. A Madrid una protesta del mateix signe a la plaça del Sol va acabar amb disturbis als carrers del centre. Alguns grups van aixecar barricades i cremar contenidors a la Gran Vía.

També l'alcalde de Logronyo, Pablo Hermoso de Mendoza, ha reaccionat després dels aldarulls que es van viure aquest dissabte al municipi, i ha decidit convocar els partits de l'oposició per analitzar per què una convocatòria que va córrer a través de les xarxes socials va acabar amb destrosses. Segons la delegació del govern espanyol, a la Rioja hi va haver set agents ferits i, com a mínim, sis detinguts.

A Santander també es va viure ahir una segona nit de protestes i disturbis arran de decisions com el toc de queda. La nit es va saldar amb cinc detencions, un policia ferit i 15 persones denunciades per incomplir les restriccions. I al País Basc, un grup d'encaputxats van llançar pedres contra aparadors i portals després d'una concentració negacionista, que va congregar unes 300 persones a Vitòria. I a Bilbao, una altra marxa també va acabar amb un detingut per desordres públics.

Disputa política entre la dreta a les xarxes

Mentrestant, les xarxes han tornat a ser escenari d'una nova picabaralla política entre els partits de la dreta. Si ahir eren Vox i Ciutadans els que es van enganxar, aquest diumenge el partit d'extrema dreta ha topat amb les crítiques del PP. El partit taronja va condemnar els actes violents i va recriminar al diputat Ignacio Garriga de Vox que els hagués avalat. Aquest diumenge, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha fet un tuit posant en valor la feina dels cossos policials i ha donat les gràcies a "la immensa majoria de la població espanyola per la seva responsabilitat i civisme en aquesta dura lluita contra la pandèmia".

Igual que aquest dissabte va fer Ciutadans, els populars també han carregat contra Vox per defensar les protestes contra les restriccions i el partit de Santiago Abascal s'ha defensat dient que només dona suport a les mobilitzacions pacífiques. De fet, el mateix Abascal ha fet un tuit descarregant tota la responsabilitat de les protestes de les últimes dues nits al govern de Pedro Sánchez: "El caos al carrer. La ruïna en les famílies. L'epidèmia de nou descontrolada". I ha acabat donant suport als cossos policials.

El president del PP, Pablo Casado, també ha enviat un missatge d'ànims a les forces de seguretat en una piulada a Twitter i ha emmarcat en una "minoria violenta" els autors dels aldarulls de les dues últimes nits. Per la seva banda, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condemnat els incidents de les últimes nits i ha cridat a complir el toc de queda. La diputada Ana Vázquez, però, ha estat més explícita: "Vox dona suport a les protestes! Doncs nosaltres no! Per això no som iguals!". El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, li ha replicat que ells donen suport a les protestes pacífiques i ha afirmat: "Clar que no som iguals, Ana. Vosaltres sou iguals al PSOE".

Claro que no somos iguales, Ana. Vosotros sois iguales al PSOE. Y escribís el ABC.



Así que vosotros, a lo vuestro, que es colaborar con este gobierno.



Mientras, @vox_es apoya las protestas pacíficas y pide a la @policia que detenga a los delincuentes.



Cada uno, en su sitio. https://t.co/tXW4ikneTi — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 1, 2020

Per la seva banda, el vicepresident del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat l'extrema dreta de promoure els aldarulls de les últimes nits en diverses ciutats de l'Estat "tirant la pedra i amagant la mà". "A Itàlia ho van anomenar strategia della tensione. Per entendre el context dels disturbis que promou l'extrema dreta tirant la pedra i amagant la mà, llegeixin José Manuel Martín Medem", ha afirmat en una piulada a Twitter.