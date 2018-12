Alerta de les universitats: el Brexit amenaça la recerca

Si el Brexit “acaba malament”, el sistema universitari i la recerca se’n poden ressentir molt. La ratificació de l’acord entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit pot posar en risc -segons com es traslladi el resultat a la pràctica- els nombrosos vincles entre els centres universitaris de tot l’Estat i els britànics. Ho alerten les universitats en una declaració conjunta a la qual ha tingut accés l’ARA i en què demanen que es blindin els programes en marxa i que els termes de l’acord no trunquin les relacions, tant dels programes de mobilitat (com l’Erasmus) com en el camp de la recerca.

El manifest pactat entre la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i Universitats del Regne Unit (UKK) insta els estats i la UE a assegurar “la plena participació del Regne Unit en els actuals programes Erasmus i Horitzó 2020, garantint els projectes en curs i la mobilitat d’estudiants i del personal”.

El text surt d’una reunió del 22 de novembre a Madrid en la qual es van analitzar tres possibles escenaris sobre el resultat final del Brexit -acord amb ple accés del Regne Unit als programes de la UE, acord amb un accés limitat o no acord- i els efectes potencials sobre les universitats, que, en l’escenari més pessimista, poden ser molt importants. “El que hi ha en joc no és menor”, va avisar ahir el rector de la Universitat Ramon Llull i membre del comitè permanent de la CRUE, Josep Maria Garrell, que va demanar que hi hagi concrecions aviat.

41 projectes crítics

Les relacions en el camp de la recerca són primordials, segons el rector de la URL. Només a Catalunya, pràcticament un de cada quatre projectes coordinats i finançats amb el programa Horitzó 2020 de la UE té participació de socis del Regne Unit, que representen el 44% del finançament. En total, són 41 projectes amb una captació de fons de 115 milions d’euros, segons dades de la CRUE. Pel que fa a Espanya, pràcticament la meitat dels projectes finançats per la UE i liderats per alguna institució de l’Estat tenen alguna participació britànica.

La producció científica en col·laboració entre els dos estats ascendeix a 66.000 publicacions en els últims deu anys. D’aquestes, 2.700 han sigut articles de gran impacte (entren en aquesta categoria quan es colen entre l’1% dels articles més citats en un camp científic).

Les preocupacions de les universitats no acaben aquí. El nombre d’estudiants espanyols de grau i postgrau matriculats en universitats del Regne Unit ha crescut cada any, va advertir Garrell. El curs 2016-17 constaven més de 8.700 estudiants fent graus complets en centres britànics. Això sense comptar els Erasmus, que rondaven els 5.000 de tot l’Estat, segons l’últim recompte de la CRUE, del curs 2015-16.

Pel que fa a Catalunya, gairebé un 13% dels estudiants d’Erasmus d’aquell curs van triar el Regne Unit, la segona destinació després d’Itàlia. Pel que fa als estudiants britànics, un 12% dels que marxen fora ho fan per cursar graus o fer intercanvis de curta durada en un centre espanyol. A més, hi ha més de 4.400 professionals espanyols que treballen en universitats del Regne Unit, i a Espanya un 5% dels professors estrangers de les facultats són d’aquesta nacionalitat.

Entre els aspectes més urgents per tancar en el marc de l’acord pel Brexit hi ha el preu de la matrícula universitària. El Regne Unit ha garantit, de moment només per al curs que ve, un preu reduït de les taxes per als estudiants de la UE en línia amb el que paguen els britànics, però es desconeix el que, per exemple, hauran de pagar els britànics a Espanya, va dir Garrell, que també reclama que cal especificar molt més els mecanismes de reconeixement de les qualificacions professionals entre els dos estats.

Les universitats confien que tots els programes que hi ha ara en marxa “no corrin risc”, però insisteixen que cal revisar molts aspectes en el curt i mitjà termini. “Confiem que el sentit comú s’imposarà”, diu el rector de la URL, referint-se a la discussió de l’acord que aborda a partir d’avui el Parlament britànic.