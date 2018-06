Àlex Pastor presenta un equip de govern a Badalona amb només quatre regidors

L'equip de govern de Badalona tindrà finalment només quatre regidors, comptant el mateix alcalde de Badalona, Àlex Pastor, que ho ha anunciat aquest dilluns en una breu roda de premsa. Jordi Subirana, d'Units per Avançar, es va sumar finalment als tres regidors del PSC que formen part del govern.

Pastor ha assegurat que l'anterior govern, amb deu regidors, havia estat "incapaç de gestionar aquesta ciutat" i va ressaltar la "capacitat de coordinació" com a clau per a revertir-ho amb un govern de menys efectius. "Tenim plena confiança en l'equip de 1.000 professionals de l'Ajuntament, que són el cor de la ciutat", va afegir.

Pastor ha anunciat que espera reunir-se aviat amb el President de la Generalitat, Quim Torra, i amb el del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez. L'alcalde ha assegurat que treballaran "perquè Badalona torni a ser una ciutat en la qual tots i totes se sentin identificats, sense estridències ni sortides de to" i va elogiar "la preparació en l'àmbit laboral i econòmic" del nou equip, "la qual cosa els permet adaptar-se ràpidament a les regidories".

Pastor serà, a més d'alcalde, responsable de Salut, Gent Gran i Cooperació, Esports i Joventut i Polítiques d'Igualtat. La primera tinent d'alcalde serà Teresa González, única dona de l'equip i responsable de Recursos Interns i Participació i Habitatge, així com s'encarregarà de l'Institut Municipal de Serveis Personals i Badalona Serveis Assistencials. El regidor d'Units per Avançar, Jordi Subirana, serà regidor de Serveis a les Persones, Cultura, Educació, Serveis Socials, i també responsable del Museu de Badalona, Rebasa, Patronat de la Música, Badalona Cultura i Consorci Badalona Sud. El tercer tinent d'Alcaldia serà Rubén Guijarro, regidor de l'Àmbit de Govern i Territori que comprèn Urbanisme i Medi Ambient, entre d'altres. Guijarro també gestionarà Marina Badalona, Badalona Comunicació i Engestur. Els quatre regidors es faran càrrec també dels diferents districtes.

El socialista es va convertir en alcalde el passat dia 20, en aprovar-se la moció de censura contra l'exalcaldessa Dolors Sabater, amb els vots favorables de Ciutadans i del PP de Garcia Albiol. El PSC va donar suport a la líder de Guanyem Badalona en Comú per treure del govern a Albiol, que havia tornat a guanyar les eleccions. La "manca de neutralitat" en el Procés independentista i la "paràlisi" de govern van ser els motius esgrimits per Pastor per dur a terme una moció que va trontollar per les diferències amb els populars. Les bases del PSC van votar majoritàriament a favor d'aquesta moció en la consulta a la qual es va sotmetre.