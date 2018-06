El socialista Àlex Pastor, nou alcalde de Badalona amb els vots del PP i Ciutadans

El socialista Àlex Pastor és des d'aquest migdia nou alcalde de la ciutat de Badalona, després que hagi prosperat la moció de censura que havien presentat contra la fins ara alcaldessa, Dolors Sabater. El canvi d'alcaldia ha sigut possible pels vots del PP de Xavier García Albiol (10), el vot de Ciutadans (1) i els del mateix PSC (3). La moció de censura deixa el govern en mans de només tres persones, ja que ni els regidors del PP ni el de Ciutadans entraran al govern. Els socialistes governaran durant un any fins que se celebrin les eleccions municipals el 26 de maig del 2019. Pastor, que haurà de buscar grans acords per poder governar, es va comprometre a tirar-los endavant: "Garantiré la governabilitat de l'Ajuntament de Badalona durant aquests mesos que falten fins a les eleccions executant el pla de xoc ja treballat".

Les tres forces que han acordat el canvi de govern han estat negociant un pla de treball durant aquestes setmanes, tot i que durant els discursos que han fet en les seves intervencions no ha acabat de quedar clar. García Albiol s'ha fet esperar molt per anunciar la seva decisió i fins i tot ha demanat "un recés de quinze minuts", criticat per la resta de regidors, que l'han acusat de crear "un espectacle mediàtic". El ple ha durat prop de tres hores. Finalment, García Albiol ha anunciat el seu vot favorable per a Pastor, a qui ha definit com "un alcalde clarament transitori durant deu mesos". García Albiol, que ha dit que confia guanyar les pròximes eleccions, ha sigut dur amb el govern sortint i també amb el PSC. El líder popular ha assegurat que hi ha "veïns que supliquen" que facin "aquest canvi" però també s'ha mostrat incòmode per haver de fer alcalde el socialista Pastor, a qui ha acusat de ser "qui el 2015 va permetre la formació d'aquest govern" (el de Sabater), que, des del seu punt de vista, "no ha fet res més que posar la ciutat al servei del procés independentista, oblidant els barris".

L'alcaldessa sortint, Dolors Sabater, ha recordat l'obra de govern i s'ha compromès a fer una oposició responsable. Moment abans havia intentat encara convèncer el PSC: "¿No se n'adonen de com li estan fent el joc a Albiol?", els ha preguntat. I els ha dit: "Pacten amb el mateix PP que fa pocs dies van fer fora del Congrés de Diputats, per corrupte".

Tota la pressió que la resta de forces han exercit per evitar l'acord ha sigut inútil. Minuts abans de la votació, el regidor d'ICV, Àlex Mañas, encara demanava al PSC que "mantingués el cordó sanitari per aïllar García Albiol per ultradretà i xenòfob". També li ha preguntat si, a canvi dels vots d'Albiol per fer-lo ara alcalde, hi ha el compromís de tornar-li el suport si a les pròximes eleccions el polèmic líder popular és el més votat. El també membre del govern Oriol Lladó (ERC) ha criticat que les tres forces que han provocat el canvi de govern "parlen sempre de dues Badalones" i ha avançat que els partits que han governat fins ara no fomentaran aquesta tensió: "No ens hi trobaran". Lladó ha advertit també de la "paralització total" que patirà el nou govern. El regidor republicà ha pronosticat també que "Albiol serà l'alcalde a l'ombra".

Poc abans del ple, fins i tot l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha desplaçat fins a Badalona per exercir més pressió sobre el PSC. La líder dels comuns ha recordat que "fa molt pocs dies s'han unit diverses forces per fer fora el PP del govern d'Espanya i tothom ha vist el canvi, tothom ha vist la distensió i que s'ha obert un horitzó d'esperança a Catalunya i a tot l'estat espanyol". Colau també ha qualificat Albiol de "racista" i s'ha mostrat convençuda que "és inviable, impossible governar amb tres regidors", tal com haurà de fer el PSC.

A la votació s'ha produït només una abstenció, la de Jordi Subirana, regidor d'Units per Avançar.