El ministeri de Justícia amenaça un bastió okupa de Madrid amb desallotjar-lo enmig de la crisi del coronavirus

La Ingobernable, un conegut centre okupa de Madrid, no s’escapa del calvari per sobreviure. Tampoc en temps de coronavirus. L’arribada del PP a l’Ajuntament de la capital espanyola va provocar el desallotjament el mes de novembre dels activistes que utilitzaven l’edifici situat al carrer Gobernador número 39, a tocar del passeig del Prado. Però al cap de pocs dies van localitzar i ocupar un altre establiment que portava cinc anys buit: l’arxiu històric de protocols, al carrer Alberto Bosch número 4, propietat del ministeri de Justícia i ubicat darrere del Museu del Prado.

El govern espanyol va iniciar el procediment administratiu per desallotjar-lo, però momentàniament es va aturar amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. El 17 de març, tres dies després, el ministeri va dictar una ordre en virtut de la qual es reactivaven els processos que afectessin l'"interès general”, i aquest va resultar ser-ne un. Aquesta mitjanit s’esgoten les 48 hores que la instructora de l’expedient va donar per desocupar l’espai voluntàriament abans de procedir a fer-ho per la força amb els cossos de seguretat de l’Estat. Però des que va entrar en vigor l’estat d’alarma l’edifici està buit.

“No podem defensar l’espai físicament”, lamenta un portaveu de La Ingobernable en declaracions a l’ARA, que veu intencionalitat política en la reactivació del procediment en plena crisi del coronavirus. Però fonts de Justícia subratllen que es tracta d’un procés administratiu obert que, com qualsevol altre, ha de seguir el seu curs. La incapacitat per reaccionar presencialment a una possible arribada de la policia els pròxims dies ha fet que el col·lectiu afectat iniciés una campanya mediàtica de denúncia del cas, que conté un dubte processal. Justícia assegura que no consten al·legacions a la reobertura del procediment acordada el 18 de març i publicada al BOE el 23 –ni el 18 ni el 20 es va poder entregar la notificació perquè no hi havia ningú a l’edifici–, mentre que els afectats sostenen que el 27 hi van presentar recurs. “S'han saltat les seves pròpies lleis processals”, es queixen, atès que l'absència d'al·legacions ha accelerat els tràmits fins a la situació actual.

El silenci de Podem

Aquesta suposada irregularitat no és l’única crítica que manifesten des del centre social autogestionat, que aglutina desenes d’entitats feministes, ecologistes, antiracistes, LGTBI, culturals, etc. També s’hi havien fet reunions de la CUP amb organitzacions sobiranistes i rupturistes de Madrid i de voluntaris de la territorial de l'ANC. "Ens sembla realment còmic el silenci d’una part del govern, que s’ha omplert la boca parlant dels centres socials per millorar la qualitat democràtica i que fins i tot ha defensat obertament el projecte de La Ingobernable”, han piulat.

Nos parece realmente cómico el silencio de una parte del Gobierno, a quienes se les ha llenado la boca hablando sobre los centros sociales para mejorar la calidad democrática, y que incluso han defendido abiertamente el proyecto de la Ingobernable. #ImaginaNoTenerIngobernable — La Ingobernable #PlanDeChoqueSocial (@CSIngobernable) April 16, 2020

No fa tant que càrrecs de Podem com Isa Serra –diputada a l’Assemblea de Madrid– o Rafa Mayoral –diputat al Congrés– freqüentaven l’espai, però l’única mostra de suport ha arribat del corrent Anticapitalistes, escindit de Podem amb motiu de l’entrada al govern de coalició amb el PSOE. Consultat per l’ARA, el partit de Pablo Iglesias manté el silenci.