Aquest estiu, els casals i les colònies seran en petit comitè

La voluntat de la Generalitat de Catalunya és que aquest estiu els infants catalans puguin gaudir del seu dret a les activitats de lleure, un dret que el Govern considera més essencial que mai després d'aquests mesos de confinament. Així, Georgina Oliva, secretària d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat de Catalunya, davant la pregunta de si podem dir amb tota seguretat que hi haurà casals i colònies aquest estiu, afirma a l'ARA que «el que podem dir és que estem treballant perquè si es donen les condicions adequades pugui haver-hi activitats de lleure. Treballem intensament per poder-les fer possible en el moment en què sigui possible».

Oliva, entrevistada per Antoni Bassas, defensa la importància del lleure per als infants per molts motius (contacte amb la natura, relacions socials amb altres infants, amb altres referents adults, poder-se expressar i compartir emocions, detectar situacions de vulnerabilitat, etc.), i afegeix que «és possible fer aquestes activitats aquest estiu. Si no ho creguéssim no estaríem batallant tant per aconseguir-ho».

El full de ruta amb què treballa el govern contempla que ja en la fase 3 es puguin començar a fer les primeres activitats, atenent sempre a les indicacions de l'autoritat sanitària. «La intenció -diu Oliva- es poder iniciar ja una sèrie d'activitats de lleure durant la fase 3 i esperar a fases posteriors, a aquesta denominada ''nova normalitat'', per fer d'altres activitats».

Segons les previsions de la Secretaria d'Infància, això podria coincidir amb la primera quinzena de juliol, en funció de quan vagin arribant-hi els diferents territoris, i Oliva precisa que es faran atenent «tots els condicionants que marquin les autoritats sanitàries i Protecció Civil i aprofitant l'expertesa del sector del lleure».

En grups de 10

I quins són aquests condicionants? «Hem de poder entendre que ens trobem en un context extraordinari i que a tots ens agradaria que hi hagués normalitat absoluta a les escoles i les activitats de lleure -alerta Georgina Oliva-, però no estem en aquesta situació i el que hem d'aconseguir d'alguna manera és fer possible el dret dels infants a fer aquestes activitats alhora que protegim la salut de grans i petits». Això vol dir que caldrà utilitzar noves maneres per organitzar aquestes activitats perquè siguin molt més segures.

Com? «Per exemple, fer grups de convivència de com a màxim 10 infants, per poder garantir la traçabilitat. A més, en aquests grups sempre hi estaran els mateixos infants o adolescents i sempre amb el mateix referent adult (monitor o cap); sempre faran activitats junts i no es podran barrejar amb altres grups de convivència», explica la secretària d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat.

També hi ha altres condicionants que es tindran presents, com l'organització de les sortides i arribades als casals, com cal viatjar als autocars quan hi hagi desplaçaments, com garantir un distanciament físic entre els familiars en les sortides i arribades de colònies, etc. «Li volem donar la volta a aquest impediment perquè en cap cas volem que aquest distanciament físic necessari sigui també un distanciament social i emocional -assegura Georgina Oliva-, i hi ha moltes activitats que es poden fer intentant garantir aquests dos metres de distància».

Pel que fa al possible increment de monitors, des de la Generalitat recorden que aquesta distribució en grups de 10 infants per monitor permet mantenir les ràtios habituals, tot i que, com precisa Georgina Oliva, «som conscients de l'excepcionalitat del moment i estem analitzant quins poden ser els sobreesforços que poden venir derivats de l'aplicació d'aquesta nova normativa. Igual que necessitarem gels i mascaretes, també estem quantificant si necessitem més espais i més professionals».

Canviar els partits per 'rondos'

Per fer viables aquestes activitats de lleure adaptades a la nova realitat, des de la Generalitat s'aposta per reinventar les activitats lúdiques i educatives per evitar que hi hagi contacte físic. «Potser no podrem fer el joc de l'arrencacebes -exemplifica Oliva-, però sí el de joc de fet i amagar, o haurem de reconvertir el partit de futbol en els famosos rondos de Johan Cruyff. Haurem de ser imaginatius i ja estem treballant amb el sector per dissenyar aquestes activitats. Fins i tot estem preguntant a infants i adolescents com podem reinterpretar els jocs per garantir les distàncies, i fan propostes molt interessants».

Aquest distanciament físic de dos metres també s'ha de poder mantenir a menjadors i dormitoris, i a tots els espais on es facin les activitats. I quan sigui absolutament impossible garantir aquesta distància, com per exemple si s'ha de fer una petita cura a un infant que ha pres mal, caldrà recórrer a altres elements de protecció com l'ús de mascaretes. Com assegura Georgina Oliva, «el sector està trobant solucions a totes les possibles situacions, fins i tot si la canalla ha de dormir en lliteres o en sacs de dormir; i estem aconseguint fer viable mantenir aquesta distància dels dos metres».

Atents a possibles símptomes

Més enllà de les mesures per adaptar els espais i les activitats als nous condicionants, aquesta nova realitat també demanarà incorporar noves mesures de control de la salut de les criatures. Hi haurà un protocol clar on, entre d'altres coses, s'apel·larà a la responsabiliat de la ciutadania. «Si el nen, abans d'anar a les colònies ha estat malalt o en contacte amb persones amb símptomes susceptibles de ser covid-19, doncs serà millor no portar-l'hi. A banda, durant l'activitat diària anirem fent un seguiment de l'estat de salut de la canalla i si detectem alguna situació sospitosa, el protocol ens dirà com fer l'aïllament, com contactar amb el CAP més proper, com hem de fer la comunicació amb la família o com actuar amb la resta de nens. També els podrem prendre la temperatura diàriament de forma rutinària. En uns dies tindrem el protocol definit», explica la secretària d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat.

A banda, ara mateix, les autoritats estan avaluant les instal·lacions que hauran d'acollir aquestes activitats, per confirmar si són adequades o no per atendre la nova realitat de casals i colònies. Oliva reconeix que «al país hi ha de tot i hem de dir que n'hi ha que no reuneixen les condicions que necessitem, per problemes de ventilació o perquè no permeten les separacions que necessitem. Això és una feina que estem fent amb el sector i ara estem veient quines es podran adaptar i quines no. Estem parlant amb tots els municipis per analitzar quins equipaments serveixen i quines alternatives tenim per compensar els que no. Aquesta setmana posarem en marxa un espai de governança compartida on hi estarà la Generalitat, els ens municipals i el sector per crear aquests criteris generals i després adaptar-ho a les necesitats de cada muncipi».

Beques, les que calgui

Un altre dels grans reptes d'aquest estiu serà poder garantir que totes les famílies que ho desitgin puguin accedir a les activitats de lleure, sigui quina sigui la seva situació. Per això el sector ja ha reclamat una major inversió pública i la concessió de més beques per a les famílies vulnerables. La secretària d'infància, adolescència i joventut, Georgina Oliva, apunta en aquest sentit que el Govern està avaluant el seu pressupost «per veure quina partida extra podem destinar a l'educació en el lleure per garantir més beques i permetre a totes les famílies que ho desitgin, especialment a les més vulnerables, poder accedir a aquestes activitats. En la valoració de beques hem introduït indicadors relatius a la covid-19 i també demanem al govern estatal una partida específica per poder fer aquest acompanyament a la infància durant l'estiu i no només en el lleure, sinó també per garantir la conciliació i una correcta alimentació».

Les preguntes dels lectors

Si les colònies no es poden fer, es retornaran els diners a les famílies?

«Sí, es tornaran els diners a qui ho demani perquè és un dret que tenen les famílies. Però també és cert que, en l'acompanyament que volem fer al sector, la recomanació seria que, en la mesura del possible, aquestes bestretes serveixin com una mena d'avançada per quan puguem fer les activitats, com vam fer amb les colònies escolars. Així no perjudiquem el sector».

Què passa si un infant o monitor té símptomes durant l'activitat?

«Aquest element s'està desenvolupant en el protocol de detecció i seguiment que tindrem enllestit en breu. En tot cas, si això passa, no implicarà necessàriament que tots tornin a casa. Això ho decretaran les autoritats sanitàries. Potser en algun cas només cal aïllar l'infant o monitor afectat i, en altres, potser el grup».

Per què no es fan test PCR a tots els infants i monitors que hagin d'anar a les colònies?

«El lleure mou gairebé 500.000 infants i més de 60.000 monitors, parlem d'un volum molt important de gent. Això justifica que treballem tant per fer aquestes activitats, però limita fer aquestes proves per la quantitat que en necessitaríem. A més, també hem de tenir present que aquestes proves només fan una fotografia del moment i que no ens serveixen per veure aquesta evolució. Pots sortir negatiu avui i infectar-te demà, just abans de marxar de colònies. Hi ha altres mesures més adequades per garantir un bon seguiment».

Es podran fer colònies en una altra comunitat autònoma?

«Això dependrà del que reguli cada comunitat. Hi ha altres parts de l'Estat que no es plantegen en cap cas realitzar activitats de lleure aquest estiu. En el pla de govern tenim molt clar que les activitats començarien durant la fase 3 dins del mateix territori sanitari, i que el desplaçament cap a altres zones de Catalunya ja seria de cara a l'etapa de nova normalitat tant en l'origen com en el destí. Fora de Catalunya, ja dependrà de cada govern territorial».

Qui formarà els responsables de seguretat i higiene d'aquestes activitats? Si alguna cosa va malament serà responsabilitat dels monitors?

«La formació que volem donar als monitors s'està dissenyant des de Salut Pública i amb les aportacions del sector. No només volem explicar-los temes com la distància física o la higiene de mans, sinó donar-los eines pedagògiques per poder-ho explicar als infants, per exemple a través de jocs o cançons. Els responsables estan analitzant com fer-ho per poder treure al màxim la responsabilitat a les entitats organitzadores si passa res. Per això les famílies hauran de signar una delcaració conforme l'infant està sa i no té cap símptoma compatible amb covid-19, i conforme són coneixedors de la malaltia i de com es desenvoluparan les activitats. Tothom ha de ser molt conscient de la situació».

Els albergs de joventut podran acollir altres usuaris com famílies mentre hi hagi algun grup d'inafnts de colònies?

«Aquesta opció no serà en cap cas possible fins que no arribi la fase de nova normalitat. Ara mateix no contemplem aquesta barreja de col·lectius, perquè entenem que hi haurà temps per a tot però ara mateix és important tenir cura de la salut de tothom. Necessitarem més espai per complir les mesures de protecció i barrejar els col·lectius podria entrar en contradicció amb aquestes premisses».