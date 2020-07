El carrer Aragó i el passeig de la Zona Franca de Barcelona tindran carril bici a partir de l'octubre

El carrer d'Aragó de Barcelona tindrà un carril bici unidireccional de 4,8 quilòmetres i el passeig de la Zona Franca dos més (a banda i banda en sentits oposats) de 3,2 quilòmetres a partir de l'octubre. Són dues de les mesures anunciades aquest dijous al matí per l'equip de govern municipal, que també ha promès que els talls de trànsit que es van desplegar durant l'estat d'alarma a la carretera de Sants-Creu Coberta i al passeig de Sant Joan tornaran a l'octubre i seran permanents cada cap de setmana. Els contractes que es van fer durant els mesos d'emergència ja no estan vigents i, per tant, a l'estiu aquestes vies recuperaran el trànsit mentre es preparen els tràmits per al nou tall ja permanent dissabtes i diumenges.

Entre les noves mesures per pacificar el trànsit a la ciutat, també hi ha nous trams i ajustaments a carrils bus a diferents punts de l'avinguda Diagonal i als accessos a estacions de bus de Sants, Sant Andreu Arenal i Estació del Nord, així com ampliacions de voreres a la ronda d'Universitat i al carrer Pelai que suposen l'habilitació de 2.850 metres quadrats per als vianants.

El paquet de mesures per reduir els cotxes i "recuperar els carrers per als veïns", en paraules de la tinent d'alcalde Janet Sanz, s'ha presentat aquest dijous en un acte amb l'alcaldessa, Ada Colau, i la regidora de mobilitat, Rosa Alarcón, després d'inaugurar una "cruïlla verda" al carrer Rocafort amb Consell de Cent. Allà, ha explicat Sanz, "per primera vegada es traurà asfalt per posar-hi verd".

"Hem pogut veure durant l'estat d'alarma una Barcelona sense contaminació, on els ocells cantaven cada dia", ha remarcat Colau com un dels punts de partida de les noves mesures, que en part s'han basat en les demandes dels veïns per mantenir aquests talls. L'alcaldessa ha destacat un estudi recent que ha xifrat en 800 les morts prematures anuals que es podrien evitar amb una Barcelona amb els nivells de contaminació de l'estat d'alarma. "No volem tornar a la normalitat de la contaminació", ha dit Colau.

L'Ajuntament també intentarà "redirigir" les aturades permanents d'autobusos a la ronda Universitat per "restar pressió" al trànsit de la zona, ha dit la tinent d'alcalde Janet Sanz. A més dels talls de trànsit de vies principals els caps de setmana, Barcelona mantindrà tanques en 34 carrers secundaris, on es permetrà l'aparcament i el pas de vehicles de servei, una mesura que també suposa 41.700 nous metres quadrats de circulació per als vianants. Entre els carrers que mantindran tanques hi ha Carme i Hospital al Raval, Magalhaes al Poble-sec, Verdi a Gràcia, Begur a Sants-Badal, o el carrer Pablo Iglesias a Nou Barris, entre d'altres.

De cara, però, a reduir el trànsit a la ciutat, el consistori és conscient que cal també millorar la xarxa pública i metropolitana de transport. En aquest sentit, la regidora de mobilitat, Rosa Alarcón, ha destacat la importància d'accelerar les obres a la línia 9 de metro i "millorar" el servei dels trens de Rodalies.