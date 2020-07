Aragonès anuncia “bestretes o avançaments” dels 4 milions d’euros anunciats per ajudar el comerç del Segrià

El vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, Pere Aragonès, ha anunciat que la dotació de noves línies d’ajuts directes per valor de 4 milions d’euros al comerç i l’hostaleria dels vuit municipis del Segrià afectats per la pandèmia es faran en forma de “bestreta o avançament” amb l’objectiu que puguin arribar “el més ràpid possible”. Segons Aragonès, “cal articular algun sistema de bestreta juntament amb les entitats econòmiques per tal que els comerços no hagin d’esperar fins que es resolguin tots els tràmits administratius”. Així doncs, "per pal·liar al màxim les conseqüències econòmiques d'aquestes noves mesures", el conseller d’Economia s’ha compromès a fer que els diners arribin al Segrià “d'aquí dues o tres setmanes”.

A més, Aragonès ha avançat que es destinaran 2,5 milions d’euros més als consistoris dels vuit municipis del Segrià afectats per les noves restriccions del Govern. “Aquests diners han de permetre que els ajuntaments puguin tenir els recursos necessaris per col·laborar amb les autoritats sanitàries en la lluita contra la pandèmia”, ha explicat el vicepresident de la Generalitat, que no ha volgut reconèixer errors en la gestió de la campanya de la fruita de Lleida. De fet, Aragonès ha afirmat que amb el moviment de temporers cap a les campanyes de la fruita del Segrià nord, el Pla d’Urgell o el Penedès pensen actuar de la mateixa manera que en el cas de la ciutat de Lleida i el Baix Segre.