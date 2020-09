Salut tem que l'evolució del covid a Madrid desestabilitzi la corba catalana

"Fa una setmana llarga que maregem la perdiu", ha afirmat aquest dimarts el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, respecte a l'adopció de restriccions a la mobilitat a la Comunitat de Madrid, epicentre de la segona onada de covid-19 a l'Estat. La màxima autoritat en Salut Pública de Catalunya ha tornat a reclamar al govern espanyol que prengui una decisió per minimitzar tant com es pugui la transmissió de contagis limitant la mobilitat entre territoris de l'Estat i, atès que la situació epidemiològica de la Comunitat de Madrid és preocupant, Argimon ha reiterat la petició feta dies enrere pel president, Quim Torra: ha instat els ciutadans de Catalunya a evitar viatjar a Madrid si no és necessari. "El sistema [de transport espanyol] és radial i Madrid és un important nus de comunicació. Si no es fa alguna cosa a Madrid, tots tindrem un problema", ha advertit.

Argimon ha destacat que "Catalunya no és una illa" i que "el que passa en altres territoris ens ha d'interessar igual que el que passa a casa nostra". Per bé que ha assegurat que no coneix la realitat de la capital espanyola i que "ell no ha d'estar a favor de cap confinament" ni "ha de donar cap recomanació a l'executiu central", Argimon sí que ha comentat que els indicadors epidemiològics a Madrid són "molt elevats" i que cal que el govern espanyol i el regional acordin d'una vegada per totes un pla d'actuació. A més, ha insistit que aq uest raonament respon únicament a qüestions "tècniques" i no "polítiques". "No parlo de la suspensió del servei d'AVE o del pont aeri, però sí que s'han de prendre decisions. No demano tancar la mobilitat al 100%, però alguna cosa caldrà fer per reduir-la", ha subratllat, adduint que la connexió entre territoris és una competència estatal.

A més de la incidència acumulada a Madrid, Argimon s'ha referit al nou protocol d'actuació davant l'aparició de casos amb coronavirus a centres educatius de la comunitat, que descarta fer PCR a contactes estrets asimptomàtics. Una decisió, ha defensat, que indica que Madrid es troba ja en un estadi de "mitigació franca" del virus, una situació molt complexa i preocupant que ja es va donar entre els mesos de març i abril, quan es va optar precisament per una reducció quasi total de la mobilitat per aturar la progressió de la pandèmia. "En aquell moment es va prendre una decisió dolorosa però molt correcte, que és limitar la mobilitat al màxim", ha recordat.

El secretari de Salut Pública ha remarcat que no es tracta d'una guerra de retrets polítics i que el mateix que recomana als catalans respecte a Madrid ho trasllada a l'àmbit europeu. "[A Catalunya] Tenim un risc de rebrot una mica per sota d'Holanda, França, Luxemburg o, esclar, Espanya i el virus es mou i avança a molts llocs d'Europa", ha indicat. S'han de fer "molts esforços" -ha afegit- per "mantenir la situació actual i, si és possible, millorar-la".

Treva epidemiològica tensa

De fet, la tendència epidemiològica a Catalunya ha millorat notablement els últims dies i per ara viu una treva tensa. Si fa una setmana el pendent de la corba va augmentar sobtadament, aquesta s’ha redreçat en pocs dies. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que el risc de rebrot continua baixant (163,43) a tot el territori -fa una setmana la xifra era del 208- i que Catalunya està una "mica millor" que la setmana passada. La velocitat de transmissió de virus (Rt) també ha baixat d'1 i ja se situa en 0,94, és a dir, que cada infectat contagia menys d'una persona de mitjana.

"La corba va pujar molt abruptament la setmana passada i sembla que ara ha tornat a baixar", ha resumit Argimon, que ha afegit que aquestes oscil·lacions "en forma de serpentina" seran freqüents els pròxims dies i, segurament, setmanes. En altres paraules: es registraran pujades i baixades pronunciades. "El més important és que la corba baixi o, en tot cas, que no pugi més del que ho ha fet fins ara", ha sentenciat.