Argimon nega que Salut hagi recomanat no reduir ràtios i atribueix les paraules de Bargalló a "un malentès"

Aquesta setmana s'ha conegut com actuarà el Govern en cas de detectar un contagi de covid-19 en alguna aula el curs vinent. El protocol estrictament escolar, que entrarà en detalls de funcionament dels centres, està encara perfilant-se i presenta algunes incògnites. Una d'elles té a veure amb el nombre màxim d'alumnes que hi haurà a les aules el curs vinent. Després que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, digués ahir en una entrevista que les ràtios no s'abaixarien seguint els consells de Salut, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha desmarcat d'aquesta afirmació, que ha atribuït a "un malentès".

Argimon ha negat que mantenir les ràtios parteixi de cap observació de Salut Pública. Tot i avisar que els protocols van començar-se a elaborar abans que ell arribés al càrrec, ha dit que no creia que ningú de Salut hagi pogut fer aquesta afirmació quan sempre defensen que el que cal és evitar massificacions i controlar el nombre de persones que es troben en un lloc.

El responsable de Salut Pública ha concretat que justament la setmana que ve té una reunió prevista amb Bargalló. En unes declaracions des del barri de Torre Baró de Barcelona en l'inici dels cribatges massius aquest cap de setmana, Argimon ha dit que està segur que el futur protocol d'Educació –complementari al que han presentat conjuntament amb Salut– "inclourà aquests elements" perquè buscarà precisament "espais i alternatives".

Bargalló, en una entrevista aquest divendres, va descartar la reducció de ràtios, justificada per una recomanació de Salut, però també al·legant que en aquest cas caldrien més espais i es donaria més mobilitat. El conseller també va obrir la porta a l'ús de la mascareta a dins l'aula –com ja fan alguns països com Alemanya a partir de certes edats– si, per exemple, el centre es troba en una zona amb un alt risc de contagi. Aquests i altres aspectes com el rol que jugarà el curs que ve l'ensenyament a distància són els que han de quedar resolts mitjançant el futur protocol que ha de pactar-se els pròxims dies de cara a l'inici del curs.