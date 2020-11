L'arquebisbat de Barcelona, "molt sorprès" per la polèmica que ha generat la missa de la Sagrada Família

La polèmica per la celebració d'una missa amb 600 assistents, aquest dissabte, a la Sagrada Família encara fumeja. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha confessat avui "molt sorprès" per la repercussió que s'ha donat a l'acte de beatificació però ha demanat "perdó" a la gent que s'hagi sentit ferida: "Hem intentat seguir les normes per a una missa que estava prevista des de feia temps". Omella ha admès a Catalunya Ràdio que "probablement no" es va prendre la temperatura als assistents, tot i que ha afegit que ell no ho va veure perquè no era a la zona dels accessos. Tot i així assegura que es van respectar totes les mesures, com el límit d'aforament, i que no van demanar permís perquè no ho fan cap dia per fer missa. "Tenim la normativa del 30% per a les celebracions eucarístiques", ha apuntat, i ha dit que van invitar per carta tots els membres de l'Ajuntament i del Govern: "Ho sabien".

L'arquebisbe ha assegurat que es van complir totes les mesures de seguretat establertes, i que la comunió es va repartir com es fa sempre, en context de pandèmia, a la mà. Ha apuntat, però, que Salut té el dret i el deure d'investigar com es van fer les coses si té sospites que no es van fer bé. Ha remarcat, amb tot, que no han rebut cap expedient i que tampoc en va rebre cap de la missa que ja va generar polèmica al juliol, quan van homenatjar les víctimes del covid. Omella ha demanat evitar la polèmica entre col·lectius com la restauració i la cultura, que reclamen poder tornar a obrir, i ha proposat crear una taula de treball per entre tots pensar solucions per a tots els afectats. "És un moment de molta tensió", ha assenyalat.

L'arquebisbe ha rebutjat la proposta del departament de Justícia de limitar els actes religiosos a 100 persones perquè, segons ha dit, "no és el mateix una església petita que una de gran". En declaracions a TV3, això sí, s'ha mostrat disposat a ajornar el pròxim gran acte religiós previst.

"Il·legal no ho era, però era una celebració que no tocava en el moment epidemiològic en què estem", ha remarcat Marc Ramentol, secretari general de Salut, en una entrevista a RAC1.

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que era un dels 600 assistents a l'acte, també ha defensat que en cap moment no va tenir la sensació que s'incomplissin les mesures de seguretat sanitària i ha considerat que la missa no queda fora del sentit comú. Ha detallat que va assistir a la beatificació de la Sagrada Família atenent la invitació que li havien enviat i donant per fet que es complirien les normes marcades. "No em va fer la sensació que s'incomplissin normes", ha dit.

Batlle també s'ha referit a la situació que viuen altres col·lectius, com el de la restauració, i ha remarcat que des del consistori serien partidaris d'introduir algun canvi en les mesures per permetre'ls certa activitat. De moment, el Procicat decidirà avui si es redueix l'aforament permès als actes de culte.