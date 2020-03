Arrels denuncia que es continuen multant persones sense llar per dormir al carrer

No tot ha canviat a causa de la crisi del coronavirus. El director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, ha denunciat aquest dijous que s'estan multant persones que dormen al carrer i no tenen llar per no estar confinades durant l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus.

Busquets assegura que la fundació té constància de com a mínim quatres casos en què això s'ha produït, i ara l'organització està intentant documentar-ho. El director de l'entitat, que ha parlat amb l'ACN, ha titllat la situació de "surrealista", ja que es multen persones que estan al carrer perquè "no tenen una altra opció". L'organització ja ha posat un número de telèfon a disposició de les persones que visquin aquesta situació, on els ajudaran a recórrer la multa.

Una "interpretació" policial

Des d'Arrels asseguren que amb la denúncia d'aquesta situació no volen dir que hi hagi una instrucció política, sinó que passa perquè els agents "interpreten malament la situació o perquè no s'està especificant bé". Busquets ha afegit, però, que una situació similar es va donar amb la posada en marxa de l'ordenança de civisme a Barcelona.



El director d'Arrels ha afirmat que situacions com aquesta són la constatació de la "cascada de vulneracions" de drets dels sensesostre, a partir de la primera vulneració que és la del dret a l'habitatge digne. També ha afirmat que aquestes persones "no poden complir les recomanacions o obligacions que tenen la resta de ciutadans" perquè no tenen on confinar-se, i ha apuntat que molts d'ells són dels col·lectius vulnerables perquè tenen malalties cròniques.



En línies generals, Busquets ha lamentat que, malgrat que s'estan fent "molts esforços", els recursos per atendre aquest col·lectiu "són insuficients": ja ho eren abans de la crisi del coronavirus i ho són més després d'haver-se'n tancat alguns.

El cert és que aquesta mateixa setmana, després de dies de negociacions, el Govern va decidir engegar un pla especial per evitar que el virus es propagui sense control entre les persones que viuen al carrer. La Generalitat es va comprometre a fer una "detecció proactiva" a tots els recursos i equipaments i també al carrer per detectar possibles casos positius de Covid-19 entre les persones que no tenen llar i també a confinar els casos que siguin necessaris en recursos residencials de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials i a habilitar nous equipaments temporals per evitar aglomeracions en dormitoris i espais comuns dels equipaments públics.