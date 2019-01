Arxiven les querelles contra els Mossos per la documentació a la incineradora de Sant Adrià

El jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona ha arxivat les querelles i les denúncies contra els Mossos d'Esquadra per la documentació que van portar a finals d'octubre del 2017, poc després de l'1-O, a la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Aquell dia, agents de la Policia Nacional es van endur els documents que els Mossos portaven, en una furgoneta, per destruir. Posteriorment, es van publicar informacions que apuntaven que entre la documentació confiscada hi havia seguiments a persones. Per això, es van presentar diverses querelles i denúncies -que s'han acumulat en aquest cas- en què els afectats manifestaven haver sigut investigats "per motius de caràcter polític". Tot i això, el jutge considera que la tesi denunciada "ha quedat desmentida per les explicacions aportades".

Segons la interlocutòria, les investigacions afecten "un nombre molt més elevat" de persones que no es limiten a les que han presentat querelles i denúncies. En aquest sentit, assegura que "excedeix" el dret del procés penal que es revisin tots els casos i es demani "una explicació permanent" a la policia, "que ja té establerts els seus mitjans de control". El jutge valora que, en aquest cas, la Comissaria General d'Informació dels Mossos ha actuat "amb competència objectiva".