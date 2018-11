Els familiars de les víctimes de l'accident de metro de València demanen quatre anys de presó per als vuit exdirectius

L'Associació de Víctimes de l'Accident de Metro del 3 de Juliol del 2006 reclama en el seu escrit d'acusació una condemna de quatre anys de presó -cinc mesos més que la fiscalia- per a cada un dels vuit acusats per aquest incident, en què van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides en 2006 i que podrien ser jutjats l'any vinent.

Segons ha explicat la portaveu d'aquesta entitat, Rosa Garrote, el col·lectiu de víctimes està satisfet amb l'escrit d'acusació presentat pel ministeri públic, el contingut del qual s'ha conegut avui, i creu que amb la celebració del judici "s'acaba la impunitat per als directius o persones amb poder "que coneixien les deficiències en la infraestructura i no van fer res per corregir-les". "És evident que hi ha indicis de delicte i que la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana és responsable. De cap manera es pot responsabilitzar el conductor del comboi accidentat, que és només l'última baula de la cadena", ha defensat Garrote.

La portaveu de l'associació ha reiterat que els directius de FGV processats, entre els quals es troba l'exgerent, Marisa Gracia, "eren membres del comitè de seguretat en la circulació i havien de promoure la seguretat, prevenir accidents i vetllar per la seguretat de les persones, coneixien els problemes de la infraestructura, hi havia hagut denúncies prèvies. Sabien que la corba -on es va produir l'accident- era un punt perillós, sabien també que el tren havia descarrilat en ocasions anteriors i que el segellat de les finestres eren deficients, i això va ser un dels factors que va propiciar tantes morts aquell dia, perquè els cossos van sortir del vagó, van caure sobre les vies i el tren els va caure a sobre. Tot això es debatia en el comitè de seguretat, els acusats el coneixien i tenien la capacitat d'haver corregit aquests riscos, pel que és raonable que se'ls porti a judici", ha conclòs Garrote.

El ministeri fiscal reclama tres anys i set mesos

Per la seva banda, la fiscalia ha demanat tres anys i set mesos de presó per a l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i per als altres set processats en la causa. El ministeri fiscal considera als vuit acusats autors materials per omissió o per cooperació necessària de 43 delictes d'homicidi per imprudència greu professional; de 37 delictes de lesions per imprudència greu professional; i d'un delicte contra els drets dels treballadors, en la modalitat de seguretat i higiene en el treball.

Per això sol·licita la pena de tres anys i set mesos de presó per a cada un dels vuit processats, acompanyats de la inhabilitació especial durant cinc anys i mig per a l'exercici de càrrec directiu en empresa pública o privada en el cas de l'exgerent, i per a l'exercici de professió relacionada amb el transport de viatgers en els altres set.