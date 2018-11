L'Audiència de Barcelona veu "excessos policials" en les càrregues de l'1-O

Per primera vegada un tribunal qüestiona la proporcionalitat de l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1 d'Octubre. Fins ara havien estat alguns jutges d'instrucció els que havien decidit investigar agents dels dos cossos policials després de les denúncies de diferents votants lesionats durant el referèndum de l'any passat. Ara és l'òrgan immediatament superior, l'Audiència de Barcelona, la que ha entrat a valorar la necessitat de les càrregues policials que es van repetir durant l'1 d'octubre de 2017 en diferents centres habilitats com a punts de votació. "No considerem que fos necessari colpejar amb les porres i defenses de manera inesperada i supressiva els ciutadans que estaven a l'exterior del centre", assegura respecte de l'actuació de la policia en un centre de Sant Fruitós de Bages el tribunal que parla d'"excessos policials".

La resolució de l'Audiència de Barcelona ordena a una jutge del Bages que havia arxivat la investigació per les càrregues en un institut de Sant Joan de Vilatorrada reobrir la instrucció. Entre els seus arguments, el tribunal explica que amb els indicis recollits fins ara l'actuació dels agents en aquest punt no va ser proporcional perquè el referèndum no tenia "conseqüències jurídiques" i entén que no calia haver utilitzat la força contra els votants.