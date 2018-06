L'Audiència de Navarra no veu risc de fuga o reiteració delictiva en la Manada

La secció segona de l'Audiència de Navarra, que ha concedit la llibertat sota fiança als cinc membres de la Manada, considera que les circumstàncies han canviat i ja no hi ha els motius que, al seu dia, van portar a mantenir-los a la presó, com el risc de fuga i la reiteració delictiva.

La interlocutòria, dictada amb el vot discrepant del president del tribunal, precisa que el risc de fuga vinculat en el seu dia a les altes penes sol·licitades als integrants de la Manada "ha perdut notablement força" amb les condemnes de nou anys de presó dictades. En la mateixa línia, sosté que cap dels processats té antecedents penals per fets similars als jutjats.

L'advocat de quatre dels cinc membres de la Manada, Agustín Martínez Becerra, ha reconegut que els seus defensats dipositaran la fiança "com més aviat millor" després d'haver notificat la interlocutòria de llibertat aquest divendres a primera hora del matí.

En declaracions a Onda Vasca, recollides per Europa Press, Martínez Becerra s'ha referit a la decisió de l'Audiència de Navarra de dictar la llibertat provisional i ha reconegut que "esperava i confiava" que es produís aquesta decisió, igual que confiava, ha afegit, "en la seva innocència". En aquest context, ha criticat que "sembla que determinades persones no volen comprendre que no s'està discutint en relació amb la violència contra les dones ni casos genèrics, sinó en relació amb un cas particular en què els acusats són innocents i va quedar acreditat".

Així mateix, ha defensat que la presó provisional és una cosa "excepcional i s'ha de considerar així". "S'ha d'analitzar en cada cas i en funció de cada extrem. Per què no ens acostumem a respectar totes les resolucions judicials des d'un punt de vista jurídic?", ha qüestionat.

En aquesta línia, ha rebutjat que aquest dijous determinats partits polítics hagin criticat la interlocutòria "sense haver-la llegit".